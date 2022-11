Feuer im Verteilzentrum der Post: Was das für Kunden bedeutet

Bei einem Großbrand wird ein Verteilzentrum der Vorarlberger Post zerstört. Das Unternehmen reagiert mit einem Notfallplan. Doch was passiert mit dem Gebäude?

07.11.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Videos zeigen eine dichte schwarze Rauchwolke über einem Gebäude, das lichterloh in Flammen steht. Ein Feuer hat am Sonntag das Postverteilzentrum in Koblach (Vorarlberg) zerstört.

300 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen das Inferno an. Die Bundesstraße 190 und die Bahnlinie mussten circa vier Stunden gesperrt werden. Die Brandursache ist völlig unklar.

Das Feuer war am Sonntag gegen 14 Uhr ausgebrochen. „Als wir zum Einsatzort kamen, stand das Gebäude schon in Vollbrand“, erklärte Feuerwehrkommandant Philipp Bolter dem Online-Portal vol.at. Teilweise hätte das Feuer schon auf die benachbarte Schreinerei übergegriffen. „Unsere erste Aufgabe bestand darin, dieses Gebäude zu schützen“, sagt Bolter.

Beim Feuer in Vorarlberg verbrennt vor allem Werbematerial

Wie Markus Leitgeb, Pressesprecher der der Österreichischen Post AG, am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, ist bei dem Vorfall vor allem Werbematerial Opfer der Flammen geworden, das Anfang dieser Woche in Koblach und den umliegenden Kommunen hätte verteilt werden sollen. Die Pakete und Briefe mit hoher Priorität, die dort gelagert gewesen waren, seien am Freitag verteilt worden. Bei der Einrichtung hat es sich nach Angaben des Sprechers um eine von 13 Zustellbasen in Vorarlberg gehandelt.

Nach Brand in Koblach: Briefe und Pakete kommen nun wohl mit Verzögerung an

„Selbstverständlich haben wir für Fälle wie diesen einen Notfallplan“, betont Leitgeb, der versichert, dass Sendungen trotz des Brands in den kommenden Tagen bei den Empfängern ankommen werden. Briefe für die betroffene Gegend müssen nun über die Station in Wolfurt verteilt, Pakete über jene in Meiningen. „Es ist natürlich eine logistische Herausforderung und hier und da kann es zu kleinen Verzögerungen kommen“, macht er eine kleine Einschränkung.

Wie die Folgen des Brandereignisses mittel- und langfristig aussehen – sprich: ob das Postverteilzentrum neu gebaut wird oder der Betrieb in andere Einrichtungen verlagert wird – das sei noch nicht klar.