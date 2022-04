Große Artenvielfalt in Streuobstwiesen im Westallgäu

Die Streuobstwiesen im Westallgäu bieten zahlreichen Tieren einen Lebensraum. Warum sie sich gerade hier wohlfühlen.

25.04.2022 | Stand: 11:46 Uhr

Streuobstwiesen mit ihren hochstämmigen Obstbäumen zeigen sich im Frühling von ihrer schönsten Seite. Schon von Weitem heben sich die knorrigen, alten Apfel- und Birnbäume mit ihrem Meer aus weißen Blüten aus der Landschaft ab.

Aber die Obstbäume sind nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Quell des Lebens: Als Bindeglied zwischen offener Flur, Siedlungsräumen und Wäldern bieten Streuobstwiesen vielen Tieren und Pflanzen ideale Lebensbedingungen. Mehrere tausend verschiedene Tierarten wurden in ihnen bereits nachgewiesen.

Schon von Weitem heben sich die knorrigen, alten Apfel- und Birnbäume mit ihrem Meer aus weißen Blüten aus der Landschaft ab. Bild: Thomas Gretler

Stark gefährdete Arten wie Steinkauz, Wendehals, Garten- und Siebenschläfer finden hier ihre ökologische Nische. Baumhöhlen in alten Obstbäumen dienen den Höhlenbrütern unserer heimischen Vogelwelt als Nistplatz und bieten seltenen Fledermausarten einen geeigneten Unterschlupf. Mulden und Spalten in alten Ästen sind beliebte Lebensräume für Hornissen und Wildbienen.

In den blumenreichen Wiesen fliegen Schmetterlinge wie Tagpfauenauge, Schwalbenschwanz, Großer Fuchs und Admiral. In einer einzigen Wiese leben mitunter 1000 verschiedene Arten von Gliederfüßlern. Auch Igel und kleine Raubsäuger wie Mauswiesel und Hermelin (Foto, links) halten sich gerne in Obstgärten auf. Sie alle finden in den strukturreichen Streuobstwiesen Nahrung, Schutz vor Feinden und zahlreiche Brut- und Nistmöglichkeiten. Auch bei den Pflanzen ist die Vielfalt der Streuobstwiesen beeindruckend: Allein bei den bekannten Obstsorten geht die Zahl in die Tausende.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Schulen im Westallgäu für den Klimaschutz Fürs Klima: Kinder im Westallgäu pflanzen Bäume

Der Wald im Westallgäu: Vielfalt auf mehreren Ebenen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".