Großer Fasnachtsumzug in Scheidegg: Das sollten Besucher wissen

Beim Umzug erwartet die Narrenzunft Scheidegg etwa 1000 Hästräger. Parkplatz, Bewirtung, Route, Programm danach: Was Gäste unbedingt wissen sollten.

09.02.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Seit Anfang Januar ist die Fasnachtszeit bereits im Gange, allmählich steuert sie dem Höhepunkt entgegen. Für viele Narren aus dem Westallgäu steht der schon einige Tage vor dem Gumpigen Donnerstag, 16. Februar, an – nämlich mit dem traditionellen Fasnachtsumzug der Narrenzunft Scheidegg an diesem Sonntag, der um 13.31 Uhr beginnt. Beim Verein mit seinen circa 70 aktiven Mitgliedern ist die Euphorie nach der Corona-Pause riesig, wie Zunftmeister Kevin Rädler sagt: „Wir freuen uns, endlich wieder die Fasnacht nach Scheidegg zu holen und einen Umzug machen zu dürfen.“ Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Großveranstaltung:

Wie viele Gruppen und Hästräger sind beim Scheidegger Umzug dabei, welche Vereine aus dem Ort machen mit?

Laut Kevin Rädler sind 31 Gruppen am Start, wobei an die 1000 Hästräger erwartet werden. Aus Scheidegg sind neben der Narrenzunft der Musikverein, die Grundschule, der Schützenverein, der Trachtenverein und der Heimat- und Theaterverein dabei. Ein Wermutstropfen ist, dass im Gegensatz zu 2020 etwa 20 Gruppen weniger mitlaufen. Das liege daran, dass es an dem Tag noch andere Umzüge gebe, bedauert der Scheidegger Zunftmeister, außerdem hätten manche Vereine aus der ferneren Umgebung wegen der stark gestiegenen Fahrtkosten abgesagt.

Über welche Straßen verläuft die Umzugsstrecke?

Los geht das Spektakel an der Kreuzung zwischen der Straße Am Kurpark und der Bahnhofstraße, von wo aus sich die Narren in Richtung Ortskern, weiter auf den Rathausplatz, über die Zollstraße bis zum Beginn der Prinzregent-Luitpold-Straße bewegen.

Wo ist der beste Ort für Besucher?

„Jeder Platz hat seine Vorzüge“, findet Kevin Rädler. Er empfiehlt jedoch die Nähe zu den Sprecherständen, wo man als Besucher Wissenswertes über die Gruppen erfahre. Solche seien am Start, vor dem Rathaus, beim großen Parkplatz am Busbahnhof und am Ende zu finden.

Wo gibt es Parkplätze, wie klappt es mit der Anreise?

Der Scheidegger Zunftmeister empfiehlt die Parkplätze bei der Firma Demmel in Scheidegg oder bei Liebherr-Aerospace in Lindenberg. Ein Pendelbus sei von dort aus zwar nicht eingerichtet, dafür fahre der öffentliche Busverkehr im Halbstundentakt nach Scheidegg und zurück. Wo genau sich die Haltestelle befinden wird, sei noch unklar.

Ab wann sind die Straßen gesperrt, wie läuft es mit den Umleitungen?

„Zur Sicherheit aller“, so Rädler, werde die Ortschaft ab 12.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ein geordneter Umzug sei ansonsten nicht möglich, bittet er Einheimische sowie Auswärtige um Verständnis für die Einschränkungen. Umfahrungen und Sperrungen seien aber behördlich genehmigt und werden von der Feuerwehr geregelt.

Wo gibt es Bewirtung?

Auf dem Pfarrplatz verkauft die Narrenzunft Scheidegg nach Angaben von Zunftmeister Kevin Rädler Kaffee und Kuchen, vor dem alten Feuerwehrhaus Getränke in einem Zelt. Gegenüber wird außerdem ein Würstchenstand aufgebaut, neben dem Kiosk ein XXL-Crêpes- und auf dem Kirchplatz ein Süßwarenstand. Auf dem großen Parkplatz betreibt der veranstaltende Verein einen weiteren Getränkeverkauf, beim Skiclub gibt es Kaffee und Kuchen. Außerdem sind dort noch „Die Pfanne Schwäbische Kässpätzle Dressel“ und ein Burgerstand von American Dream in Lindenberg zu finden.

Welches Programm gibt es nach dem Umzug noch?

Wenn die Gruppen im Ziel sind, ist das Fasnachtsspektakel nach Angaben des Zunftmeisters noch nicht vorbei. Dann sollen den Gästen ein DJ und Musikanten im Zelt ordentlich einheizen.

Wie geht das Fasnachtsprogramm für die Narrenzunft Scheidegg weiter‘?

Der Umzug in Scheidegg ist bereits die achte Veranstaltung, an welcher der Scheidegger Verein dieses Jahr teilnimmt, bis Fasnachtsdienstag, 21. Februar, stehen noch sechs weitere an. Am Gumpigen Donnerstag gibt es ab 19 Uhr in Scheidegg den Rathaussturm, in den Tagen danach folgen verschiedene Umzüge: in Vogt (Freitag, 17. Februar), Aitrach (Samstag), Haslach (Sonntag), Zussdorf (Rosenmontag) und schließlich in Isny am Fasnachtsdienstag.