"Großer Schritt in die Zukunft": Aktienbrauerei Simmerberg produziert den Strom selber

Die Aktienbrauerei Simmerberg installiert eine PV-Anlage und gehört damit zu den Vorreitern in Sachen Energiewende. Davon sollen auch die Kunden profitieren.

22.10.2023 | Stand: 11:21 Uhr

Die Aktienbrauerei Simmerberg setzt künftig auf die Kraft der Sonne. Sie hat eine Fotovoltaikanlage mit 400 Modulen installieren lassen. Den Strom will das Unternehmen in erster Linie in der Brauerei nutzen. „Wir sind in der Branche bei der Energiewende ganz vorne mit dabei und produzieren unsere Bio-Biere jetzt fast CO2-neutral“, freut sich Brauereidirektor Manfred Biechl.

