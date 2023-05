Grünabfallsammelstellen droht das Aus

Immer wieder wird in Lindau illegal Müll abgeladen. In Lindenberg setzen die Verantwortlichen seit zwei Monaten auf Kameraüberwachung. Was Müllfrevlern droht.

14.05.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Es ist schon in den vergangenen Jahren ein Problem gewesen, nun geht es offenbar wieder los: An Müllinseln und vor allem an Grünabfallboxen in Lindau wird illegal Müll abgeladen, der dort nicht hingehört. Das Abfallunternehmen ZAK installiert jetzt Überwachungskameras. Wenn das nicht hilft, werden die Grünabfallboxen geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.