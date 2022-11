Betrugsmasche bei Autoverkauf gescheitert

Ein vermeintliches gutes Kaufangebot entpuppt sich als Betrugsmasche. Diesen Trick wendete der Betrüger an.

22.11.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Am Samstag hat ein Betrüger versucht Geld von einem Auto-Interessenten zu ergaunern. Laut Polizei soll der vermeintliche Betrüger am Samstag eine Anzeige in einer Tageszeitung veröffentlicht haben, in der er angibt, sein Auto verkaufen zu wollen. Als sich daraufhin ein Interessent bei ihm meldet, gibt er an, ins Ausland gezogen zu sein und sein Auto nicht mitgenommen zu haben.

Grünenbach: Betrüger schlägt Treuhandkonto vor

Der mutmaßliche Verkäufer beteuerte für einen Verkauf zurück nach Deutschland kommen zu wollen. Da er jedoch für die Flugtickets Kosten haben werde, wolle er auch sicher sein, dass der Käufer erscheinen werde. Dazu machte der Betrüger den Vorschlag, dass der Interessent den Kaufpreis bei einer Online-Handelsplattform auf ein Treuhandkonto hinterlegen solle. Nach der Übergabe der Papiere würde das Konto wieder freigegeben werden.

Der Interessent erkannte jedoch den Betrug und überwies kein Geld auf das Konto. Recherchen ergaben, dass der vermeintliche Verkäufer bereits schon einmal diese Masche erfolglos anwendete.

Weitere Interessenten, die sich auf solche Anzeigen gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

