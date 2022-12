Grünenbach plant neuen Bauhof

Die Finanzsituation der Kommune ist so gut, dass sie das nächste Großprojekt in Angriff nehmen will. Was sich die Gemeinde vom Neubau verspricht.

15.12.2022 | Stand: 19:14 Uhr

Trotz Corona- und Energiekrise: Die Finanzsituation der Gemeinde Grünenbach ist bestens. Schon 2021 war eine geplante Rücklagenentnahme nicht notwendig – und in diesem Jahr sprudeln die Steuereinnahmen. Und obwohl das Großprojekt Kinderbetreuung erst 2023 mit der Gestaltung der Außenanlagen rund um Kindertagesstätte und Schule zum Abschluss kommt, nimmt Bürgermeister Markus Eugler bereits das nächste Projekt ins Visier. Eine halbe Million Euro plant die Kommune ein, um im nächsten Jahr einen neuen Bauhof zu bauen.

