Grünenbach spart bei der Straßenbeleuchtung

Warum Bürgermeister und Gemeinderat derzeit keine weiteren Einsparpotenziale sehen und wer energetisch gesehen das Sorgenkind ist.

15.10.2022 | Stand: 05:42 Uhr

In Grünenbach sollen schon bald ab 23 Uhr keine Straßenlaternen mehr leuchten. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Bislang ist es in der Argentalgemeinde ab 1 Uhr nachts dunkel. Eine Teilabschaltung in einzelnen Bereichen soll es künftig ab 21 statt bislang ab 22.30 Uhr geben. Insgesamt gibt es in Grünenbach, Ebratshofen und Schönau 115 Straßenlaternen.

Grünenbach hat die Straßenbeleuchtung schon vor Jahren auf LED-Technik umgestellt

Für Bürgermeister Markus Eugler ist klar: Da die Gemeinde ihre Straßenbeleuchtung schon vor Jahren auf LED-Technik umgestellt hat, sei dieser Schritt eher symbolisch, aber als Signal an die Bevölkerung zu sehen. Er rechnet mit einer Einsparung von 1000 Kilowattstunden (KWh) pro Jahr. Bisher lag der Verbrauch bei knapp 7500 KWh. Denkbar ist für Eugler jedoch, dass die Gemeinde in Ebratshofen und Grünenbach künftig Strom aus Photovoltaikanlagen nutzt, um die Straßenbeleuchtung zu betreiben.

Die Kläranlage ist in der Gemeinde Grünenbach der größte Energieverbraucher

Weiteres kurzfristiges Energieeinsparpotenzial sieht Eugler bei den kommunalen Gebäuden nicht. Die Einstellungen der Kläranlage, die größter Energieverbraucher ist, seien bereits optimiert. Auf deren Dach befindet sich eine PV-Anlage, die bis zu 40 Prozent des benötigten Stroms erzeugt. Schule, Kindertagesstätte, Feuerwehrhaus und Laubenberghalle sind bereits zu einem Heizungsverbund zusammengeschlossen. Hier kommen Holzpellets zum Einsatz. Bereits in Planung ist eine PV-Anlage auf dem Dach der Halle. Sorgenkind aus Sicht von Eugler ist der Bauhof. Das Gebäude sei kaum isoliert. Zudem ist es das einzig verbliebene kommunale Gebäude mit einer Ölheizung.

