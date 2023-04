Solarpark Grünenbach: Darum verzögert sich der Bau

Der Bau des Solarparks in Grünenbach verzögert sich. Was der Bürgermeister für nötig hält und welches andere Thema bei der Bürgerversammlung auftrat.

06.04.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Dem Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Bereich der bisherigen Kiesgrube in der Au nördlich von Grünenbach hat der Gemeinderat bereits vor einigen Monaten zugestimmt – und sogar 125.000 Euro für eine mögliche Beteiligung an dem Millionenprojekt im Haushalt eingestellt. Doch bei der Bürgerversammlung hat Bürgermeister Markus Eugler jetzt klargemacht: So schnell wie gedacht kommt es nicht zur Umsetzung.

Gemeinde Grünenbach hat zu wenig Netzkapazitäten

Es sind die fehlenden Netzkapazitäten, die einen raschen Bau und eine Inbetriebnahme verhindern. Geplant ist nämlich eine Anlage mit einer Spitzenleistung von sieben Megawatt. Aktuell kann das bestehende Stromnetz allerdings nur maximal drei Megawatt aufnehmen, informierte Eugler.

Die Gemeinde Grünenbach hat gleich drei Stromversorger. Die Weißachtalkraftwerke (WKW) versorgen primär den Ortsteil Schönau, die Allgäuer Überlandwerke (AÜW) den Ortsteil Ebratshofen. Die restlichen Bereiche versorgt die Elektrizitätsgenossenschaft Röthenbach (EGR). Mit allen drei Unternehmen hat der Bürgermeister in den letzten Wochen das Gespräch gesucht. Denn es gilt, das Netz insgesamt für mögliche neue Anlagen zu ertüchtigen.

Städische Stromanbieter sollen Ausbau mitzahlen

Dazu könnte neben dem Solarpark bei Grünenbach auch ein Bereich mit Windkraftanlagen östlich von Ebratshofen gehören (wir berichteten). Eugler kündigte die Erstellung einer „Potenzialanalyse“ an, in der alle Beteiligten ermitteln wollen, welche neuen Anlagen insgesamt in der Gemeinde entstehen könnten. Denn: Wenn die Energieversorger ihre Netze ausbauen, dann soll dies den langfristigen Anforderungen entsprechen. Einzellösungen machen aus seiner Sicht keinen Sinn.

Zu einem solchen Ausbau seien die Netzbetreiber gesetzlich verpflichtet, berichtete Eugler. Allerdings: Es muss ihnen wirtschaftlich zumutbar sein. Mit Blick auf die vergleichsweise kleine EGR sei eine Anpassung der Netzkapazitäten jedoch ein großes Projekt. Hier sieht Eugler auch den Gesetzgeber gefordert. Denn: „Wir auf dem Land schaffen zusätzliche Stromkapazitäten“, sagte Eugler. Verbraucht werde der Strom aber primär im städtischen Bereich, wo der Bau von Solarparks oder Windanlagen nicht möglich sei. Deshalb sollten auch städtische Stromanbieter den Ausbau der Netzkapazitäten auf dem Land mit bezahlen, forderte Eugler.

Erst wenn das Ergebnis der Potenzialanalyse vorliege, könne es beim geplanten Solarpark weitergehen, sagte Eugler. „Das haben wir uns anders vorgestellt“, räumte er ein. Und auch bei möglichen Windkraftanlagen im Bereich Fischbach an der Gemeindegrenze zu Weitnau sieht der Bürgermeister keine kurzfristige Umsetzung. Hier hatte der Gemeinderat erst vor wenigen Wochen für die Ausweisung einer möglichen Vorrangfläche durch den regionalen Planungsverband gestimmt (wir berichteten). Die Pläne entsprächen dabei jenen, die bereits vor zehn Jahren auf dem Tisch lagen, erinnerte Eugler. Berücksichtigt worden seien unter anderem vorgeschriebene Abstandsflächen und die Windhöfigkeit.

Bürgerinitiative aus Weitnau schlägt auf

Ob es zur Umsetzung komme, liege auch an den Nachbarkommunen. Denn die mögliche Vorrangfläche befindet sich im Grenzgebiet zu Weitnau und Missen-Wilhams. Bereits einen Tag, nachdem unsere Zeitung über das grundsätzliche „Ja“ des Grünenbacher Gemeinderates berichtet haben, seien Vertreter der Bürgerinitiative „Weitblick“ auf ihn zugekommen, informierte Eugler. Die BI aus Sibratshofen (Gemeinde Weitnau) hatte bereits vor zehn Jahren gegen den Bau von Windkraftanlagen gekämpft.

Für Eugler steht außer Frage: Bei der Energieerzeugung „brauchen wir einen Mix“. Er plädierte bei der Bürgerversammlung jedoch abermals dafür, dass es die Möglichkeit geben sollte, dass sich die Gemeinde oder die Bürger direkt an den Anlagen finanziell beteiligen können. Denn: „Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben“. Insgesamt gilt aus seiner Sicht: „Wir lassen uns nicht ausbremsen“.

Viele Nachfragen löste das Energiethema bei der Bürgerversammlung in Grünenbach nicht aus. Christine Sutter wollte wissen, wie viele Windräder im Bereich Fischbach denkbar seien. Möglicherweise seien sie gar nicht notwendig, wenn der Solarpark bei Grünenbach doch schon mehr Strom liefere, als das Netz aufnehmen könne, mutmaßte sie. Über die Zahl der möglichen Windkraftanlagen könne er nichts sagen, antwortete ihr Bürgermeister der . Doch mehr als eine werde es wohl in jedem Fall sein, sagte Eugler.