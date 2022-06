Grundschule Hergatz wird zu klein: Aufstocken oder Anbauen?

03.06.2022 | Stand: 10:05 Uhr

Die Grundschule in Wohmbrechts entwickelt sich in mehrfacher Hinsicht weiter: Wegen steigender Schülerzahlen muss möglicherweise schon in wenigen Jahren eine fünfte Klasse gebildet und die räumliche Voraussetzung dafür geschaffen werden. Dies berichtete Schulleiterin Ingrid Kreuzer dem Hergatzer Gemeinderat. Zudem stellte sie das pädagogische Modell vor, nach dem jetzt in den Klassen unterrichtet wird. Eine erneute Zertifizierung als Umweltschule ist ebenfalls angestrebt.

Die Botschaft der Schulleiterin war klar: „Irgendwann muss sich die Gemeinde damit auseinandersetzen, ob man aufstockt oder anbaut“, sagte sie in der Ratssitzung. Ihre Prognose leitete sie vor allem aus der Zahl der Buben und Mädchen ab, die derzeit den Kindergarten besuchen. „Sie werden bei uns in der Schule aufschlagen, so dass wir nicht mehr vier, sondern fünf Klassen haben“, erklärte Ingrid Kreuzer.

In wenigen Jahren mehr als 100 Schüler in Hergatz

Bis zum Schuljahr 2023/24 könnte man noch vom Ist-Stand mit vier Klassen ausgehen. Im Jahr 2024/25 werde es eine leichte Steigerung von etwa 80 auf 95 Kinder geben. Und im darauffolgenden Jahr würden es dann wohl mehr als 100 Kinder sein. Die Schulleiterin schränkte ein, dass diese Zahlen noch variieren könnten, weil manche Kinder auch anderer Schulen besuchen oder später eingeschult werden.

Sollte eine fünfte Klasse (als Kombi-Klasse) notwendig werden, dann gebe es zunächst die Möglichkeit, sie unterm Dach im derzeitigen Raum für Werken und Gestalten unterzubringen. „Das ist aber keine langfristige Lösung. Man muss schon damit rechnen, dass man das Schulhaus mal vergrößern muss“, gab die Schulleiterin den Gemeinderatsmitgliedern zum Nachdenken auf.

Lesen Sie dazu auch: Mann belästigt 18-Jährige am Bahnhof Hergatz sexuell

Lesen Sie auch

Diese Klasse in Kaufbeuren fängt Kinder auf, die nicht in eine „normale“ Schule passen Intensive Förderung

Sie erläuterte dem Gremium auch, wie die Schule an der Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität arbeitet. „Wir wollen den Unterricht so gestalten, dass die Kinder gerne zu uns in die Schule kommen, gerne lernen und motiviert bleiben“, sagte sie. Auf der Suche nach einem pädagogischen Modell, das diesem Anspruch gerecht werde, sei sie auf das „Churermodell“ von Reto Thöny gestoßen. Die Umsetzung sei durch die neuen Schulmöbel möglich geworden, für die Ingrid Kreuzer dem Gemeinderat dankte.

„Es ist ein wunderbares Arbeiten mit den neuen Möbeln“, sagte sie und schilderte, wie die Klassenzimmer damit zu Lernlandschaften zugunsten einer veränderten Arbeitsweise umgestaltet wurden. Statt des Frontalunterrichts spiele jetzt der Sitzkreis, in dem jedes Kind einen festen Platz habe, eine zentrale Rolle im Unterricht. Hier erhalten die Kinder ihren Input, „das Lernen geschieht im Kreis“, erklärte die Schulleiterin.

So lernen die Kinder an der Grundschule Hergatz

Für die Lernaufgaben wiederum dürfen die Kinder frei einen Platz an den neuen Fünfecktischen wählen, die flexibel als Einzel-, Doppel- oder Gruppentische eingesetzt werden können. Für diese Arbeitsphase schaffen die Lehrkräfte passgenaue Lernangebote, die entweder nach der Menge oder nach dem Niveau differenziert sind. „Wir haben gemerkt, dass die Kinder dadurch motivierter arbeiten“, berichtete Ingrid Kreuzer. Die Kinder würden stärker in die Eigenverantwortung genommen, die Arbeitsphasen seien effektiver, und Lehrkräfte könnten individuellere Hilfestellungen geben.

Für dieses Jahr hat sich die Schule ein weiteres Ziel gesteckt: Sie möchte erneut als „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ zertifiziert werden. Im vergangenen Jahr durften sich die Schulkinder und Lehrkräfte in Wohmbrechts zum ersten Mal über diese Auszeichnung freuen, nachdem sie sich intensiv mit den Themen Biodiversität und Müll befasst hatten. Heuer widmet sich die Schule den Themen „Schulgarten – Von der Saat bis zur Ernte“ und „Nachhaltiger Konsum“, berichtete Ingrid Kreuzer. Sie und die ganze Schulfamilie hoffen, dass sie damit bei der Zertifizierung im November erneut erfolgreich sind.