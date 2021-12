Grundschule Lindenberg: Kinder sammeln grüne Meilen auf dem Schulweg

Die Stadt Lindenberg beteiligt sich am Projekt "Kleine Klimaschützer unterwegs". Wie die Kindermeilen der Schule nun an die große Politik weitergeleitet werden.

Sich von Mama oder Papa mit dem Auto zur Schule fahren lassen? Von wegen. Die Mädchen und Buben der Grundschule Lindenberg haben fleißig an der Kampagne „Kleine Klimaschützer unterwegs“ teilgenommen und in der Aktionswoche insgesamt 3410 Kindermeilen gesammelt. „Eine tolle Leistung“, lobte Lindenbergs Klimaschutzmanagerin Irene Juhre, die die grünen Meilen gemeinsam mit Bürgermeister Eric Ballerstedt entgegennahm. „Wir sind stolz auf euch“, sagte der Rathauschef – und verriet den Kindern, dass er auch jeden morgen zu Fuß zur Arbeit geht.

Die Grundschule Lindenberg hat sich zum fünften Mal an der europaweit laufenden Kindermeilen-Kampagne des Klimabündnisses beteiligt, dem die Stadt seit 2014 angehört. In der Aktionswoche vom 22. und 29. Oktober waren die Kinder dazu aufgerufen, möglichst umweltfreundlich zur Schule zu gelangen – zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Cityroller. Pro Weg konnten sie eine grüne Meile sammeln.

Fast 300 Schüler aus Lindenberg machen bei Klimaschutz-Aktion mit

296 Mädchen und Buben aus 14 Klassen haben mitgemacht – und insgesamt 3140 grüne Meilen gesammelt. Am fleißigsten war die Klasse 2b von Lehrerin Ute Schinko mit 535 Meilen, gefolgt von der 3b von Tina Schweiger (419 Meilen) und der 4b von Lehrerin Mirjam Gottwald, die die Aktion an der Schule maßgeblich organisiert hat (374 Meilen). Zudem haben sich die ersten bis vierten Klassen der Grundschule Lindenberg auch mit Nachhaltigkeitsthemen wie Regionalität von Lebensmitteln beschäftigt – zum Beispiel beim täglichen Schulobst.

Als Dankeschön fürs Mitmachen überreichte Klimaschutzmanagerin Irene Juhre im Beisein von Schulleiter Rainer Hölzel an alle Klassen Urkunden, Gummibärchen und für jedes Kind zusätzlich einen Leuchtreflektor in Form eines Fußabdrucks. Den können sich die Mädchen und Buben zum Beispiel am Schulranzen anbringen – und werden so morgens auf dem Schulweg von Autofahrern besser gesehen.

Kindermeilen aus Lindenberg für Weltklimakonferenz 2022

Die gesammelten grünen Meilen wird die Stadt nun an das Klimabündnis weiterleiten. Der Verein mit Sitz in Frankfurt verfolgt das Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen – und wird die Kindermeilen zusammen mit Wünschen der Schüler den Politikern bei der nächsten Weltklimakonferenz übergeben, die 2022 voraussichtlich in Ägypten stattfindet. „Das ist ein wichtiges Signal, dass sie sich anstrengen müssen“, betonte Ballerstedt.

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen laut Juhre im Verkehr. Ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Neben der Kindermeilen-Kampagne beteiligt sich Lindenberg deshalb auch am Stadtradeln. Beide Aktionen mussten 2020 corona-bedingt ausfallen, fanden in diesem Jahr aber wieder statt.