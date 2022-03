Mädchen und Buben der Grundschule Lindenberg packen 85 Kartons mit Hilfsgütern. Wie die Lehrkräfte das Thema Krieg aufgreifen und was die Kinder beschäftigt.

08.03.2022 | Stand: 17:59 Uhr

„Die haben alles verloren. Wenn alle mithelfen, haben die Leute ein bisschen mehr.“ „Mir tun die Flüchtlinge echt leid.“ „Es ist ein gutes Gefühl zu helfen, mit geht es jetzt besser.“ Das sind Aussagen von Schülerinnen und Schülern der Lindenberger Grundschule. Auch sie beschäftigt der Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen. An den vergangenen zwei Tagen haben die Mädchen und Buben gemeinsam mit ihren Eltern 85 Kisten voll mit Decken, Schlafsäcken, Babynahrung, Kuscheltieren oder Lebensmitteln gepackt.

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Lindenberg sammeln Spenden für die Menschen in der Ukraine. Hier helfen Drittklässler beim Verladen der Pakete. Bild: Anna Feßler

„Ich habe diese Breigläschen mitgebracht“, erzählt ein Mädchen und zeigt auf den Tisch. Hier in der Aula der Grundschule packen Lehrerinnen und Lehrer noch die restlichen Sachen in Kisten, während die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse die ersten Kartons mit ihrer Sportlehrerin Anke Hipler nach draußen tragen. Flink packen sie meist zu zweit die beschrifteten Umzugskartons und bringen sie nach draußen zu Schulleiter Rainer Hölzel. Von der Spedition Müller hat die Schule über 100 Kartons bekommen, um die Sachen zu verpacken.

Schulleiter Rainer Hölzel hatte die Idee in den Ferien

In den Ferien kam Hölzel die Idee, dass sich auch seine Schule an einer Hilfsaktion für die Flüchtlinge aus der Ukraine beteiligen könnte. „Die Kinder beschäftigt der Krieg in der Ukraine und die Menschen, die auf der Flucht sind sehr“, sagt Hölzel. Überrascht war er von der großen Resonanz der Spendenaktion. „Ich glaube, dass es für die Kinder wichtig ist, das Gefühl zu haben, helfen zu können.“

Dies erlebt auch Lehrerin Anne-Carolin Huber im Unterricht mit ihrer dritten Klasse. „Alle Kinder finden die Aktion toll und wollen sich einbringen.“ Immer wieder ist der Ukrainekrieg im Unterricht Thema. „Ich habe den Eindruck, dass in den Familien sehr viel darüber gesprochen wird“, sagt Huber. Im Gespräch mit ihrer Klasse achtet die Lehrerin darauf, sich die Eindrücke, Sorgen und Geschichten der Kinder anzuhören. „Oft ist es für Kinder wichtig, dass sie darüber sprechen können.“ So versucht sie, wann immer Bedarf besteht, für dieses Thema Zeit einzuräumen.

Die Kinder erzählen, was sie mitbekommen haben, welche Bilder sie gesehen haben oder etwa, dass die Mutter zu Hause vor Sorge weint. „Ein Mädchen hatte Angst, dass auch in ihrem Haus eine Bombe einschlagen kann“, berichtet Huber. In solchen Fällen versucht sie ruhig zu bleiben und auch das Risiko richtig einzuordnen. „Kinder können es noch nicht abschätzen, wie weit der Krieg weg ist.“

Lehrer und Lehrerinnen an den Lindenberger Grundschule sprechen mit ihren Schülern über den Krieg in der Ukraine

Hat sie mit der Klasse über den Krieg und die Flüchtlinge gesprochen und Fragen beantwortet, geht es wieder weiter mit dem Unterricht. „Ich habe das Gefühl, dass sie sich dann auch wieder mit dem Unterricht und den positiven Dingen beschäftigen können.“

Auch der Schulleiter hat über das Thema schon mit einer dritten Klasse gesprochen. „Ich habe mit den Kindern auch darüber geredet, dass vielleicht bald geflüchtete Kinder in ihre Klassen kommen“, berichtet Hölzel. Die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler hierauf seien sehr positiv gewesen. „Sie sind hier willkommen, wir nehmen sie gerne in die Klasse auf, haben sie gesagt.“

