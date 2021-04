Drei Corona-Fälle haben kurz vor dem Abitur für Wirbel im Westallgäu gesorgt. Auch etliche Lehrer waren betroffen. Wie es jetzt mit dem Unterricht weitergeht.

28.04.2021 | Stand: 17:37 Uhr

Karin Ulrich ist erleichtert. Am Gymnasium Lindenberg läuft die 14-tägige Corona-Quarantäne der Abschlussjahrgang nach und nach aus. Für den ersten Teil war es bereits am Dienstag soweit, für den nächsten am Mittwoch – und für die letzten Schüler endet die Quarantäne am Donnerstag. „Wir hatten verschiedene Gruppen mit Letztkontakt zu den Positiv-Getesteten“, sagt die Schulleiterin über die unterschiedlichen Zeitpunkte.