Eine Segelyacht wurde von der Polizei am Bodensee vor Lindau aus einer misslichen Lage befreit.

21.08.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Am Samstagnachmittag stellte die Besatzung des Polizeibootes Zander eine zehn Meter lange Segelyacht fest, die auf der Untiefe Anthof vor Lindau am Bodensee auf Grund gelaufen war. Der 27-jährige Schiffsführer vom Untersee wollte in den Segelhafen einlaufen und hatte dabei das Hafenhandbuch falsch interpretiert.

