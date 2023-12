Dieses Lindenberger Traditionsgeschäft wird 100 Jahre alt

Am 1. Dezember 1923 wurde der Betrieb gegründet, in dem es heute Bücher und Kaffee gibt. Mit Literatur hatte er damals allerdings noch überhaupt nichts zu tun.

01.12.2023 | Stand: 10:56 Uhr

Die Buchhandlung Netzer in Lindenberg wird 100 Jahre alt: Johann Netzer hatte sie am 1. Dezember 1923 gegründet. Was viele nicht wissen: Der Betrieb war anfangs noch woanders – und hatte mit Literatur nichts zu tun. Die heutige Leiterin Marion Motz, die schon seit fast einem Vierteljahrhundert zum Team des Ladens gehört, hat eine Chronik gewälzt und gibt Einblicke in die Geschichte des Westallgäuer Traditionsgeschäfts, das wechselvolle Zeiten erlebt hat, einmal kurz vor dem Ruin stand und inzwischen voll in der digitalen Welt angekommen ist.

