Ladenbetreiber und Gastronomen aus Lindenberg sorgen sich um Parkplätze

17.11.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Die Mitglieder der Leistungsgemeinschaft (LG) Lindenberg haben bei ihrer Jahreshauptversammlung über die Auswirkungen des neuen Mobilitätskonzepts der Stadt diskutiert. Dieses soll der Stadtrat in der Sitzung am Montag beschließen. Außerdem geht es laut Bürgermeister Eric Ballerstedt darum, die Gebühren fürs Parken zu erhöhen.

Im Dialog mit dem Rathauschef beklagte der Zusammenschluss von Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen bei der Versammlung, dass es in der Stadt schon jetzt zu wenige Parkplätze gibt. Mit dem neuen Konzept soll Lindenberg fahrrad- und fußgängerfreundlicher werden – und Parkflächen in umliegende Bereiche verlagert werden.

LG-Mitglied Josef Stegherr erklärte konkret, dass die Stellplätze im Bereich der ehemaligen Kiesgrube schon frühmorgens schnell belegt seien. Manuela Stibi ergänzte, dass die Flächen im Mediterran-Bereich nicht für alle Kunden eindeutig zu erkennen seien. Folge: Sie bekämen einen Strafzettel über 50 Euro, wenn sie ihr Fahrzeug falsch abstellen. „Das fällt auf die Geschäfte zurück“, monierte Stibi. In den benachbarten Straßen gebe es zu viele Dauerparker.

Vorstandsmitglied Daniel Haisermann, der den Intersportmarkt betreibt, appellierte an den Stadtrat, bei der angedachten Reduzierung von Parkplätzen in der Innenstadt „höchst sensibel“ vorzugehen. Rathauschef Ballerstedt verteidigte das Ansinnen des Mobilitätskonzepts, dass künftig „Autos weniger das Stadtbild dominieren“ sollten. Ein Baustein davon seien höhere Gebühren. Von der Leistungsgemeinschaft werden die jedoch kritisch gesehen.

Verjüngte Führungsriege

Bei der Veranstaltung hat sich die Führungsriege der Leistungsgemeinschaft indes für die nächsten drei Jahre ordentlich verjüngt. Künftig bilden Marius Bufler (Mode Bufler), Daniel Haisermann (Intersport Haisermann), Julian Herrmann (Betten Specht) und Syl Shuni (Kura Kura) das Vorstandsquartett. Zuletzt setzte sich der Vorstand aus Haisermann, Karl Bufler und Simone Kitz (Buchhandlung Netzer) zusammen. Letztere ist nach Malta ausgewandert, Bufler (63) hatte schon im Vorjahr angekündigt, nicht wieder kandidieren zu wollen.

Auf Letzteren, der 30 Jahre in der LG beziehungsweise dem früheren Werbering mitgearbeitet hat und 15 Jahre einer der Vorsitzenden war, folgt sein Sohn Marius Bufler. Der 29-Jährige hat nach einem dualen Studium für die Firma Zimmermann in Simmerberg gearbeitet und ist nach der Corona-Pandemie in den Betrieb eingestiegen. Aber auch Julian Herrmann (32) setzt eine Familientradition fort. Sein Vater Christoph Herrmann war ebenso in der Vergangenheit in der LG tätig. Auch Julian Herrmann kann ein duales Textilstudium vorweisen. Er ist vor anderthalb Jahren als Vertreter der sechsten Generation bei „Betten Specht“ eingestiegen.

Die Digitalisierung sei eines seiner Steckenpferde, machte der 32-Jährige deutlich, deshalb müsse sie vorangetrieben werden. Mit Syl Shuni (31) ist auch ein Gastronom im Vorstand vertreten. Er ist seit 2022 Inhaber des „Kura Kura“, in dem er seit zwölf Jahren arbeitet. Daniel Haisermann (48) will seine 15-jährige Erfahrung als Vorsitzender weitergeben, sich mittelfristig aber aus der Führungstruppe verabschieden. Eine Änderung gab es auch auf dem Posten des Kassiers, den Johannes Weber 13 Jahre lang innehatte. Auf ihn folgt mit Uli Negele wieder ein Mitarbeiter der Volksbank Lindenberg. Schriftführer bleibt Klaus Gail.

Viel Lob gab es für die Zusammenarbeit mit City-Manager Sascha Schmid – etwa beim Winterfest und dem Huttag. Letzterer habe „viele Tausend Besucher“ in die Stadt gelockt, blickte Karl Bufler zurück. Die verkaufsoffenen Sonntage seien grundsätzlich „ein wichtiges Instrument, um für Neukunden auch aus der Umgebung“ zu werben. Er habe auf diese Weise viele Stammkunden gewonnen. Ein gutes Zusammenspiel von LG und Stadt, ergänzte Citymanager Schmid, habe es aber auch bei der Hallenbad-Aktion gegeben, die an diesem Wochenende zu Ende geht. Wer in den Betrieben der Leistungsgemeinschaft Stempel sammelte, konnte damit eine Eintrittskarte ins Hallenbad bekommen. Einmal umgetauscht, ist diese für drei Jahre gültig.