Schwere Verbrennungen erlitt ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Isny. Laut Polizei löste der Handwerker versehentlich eine Stichflamme aus.

11.08.2022 | Stand: 15:27 Uhr

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde am Mittwoch ein Handwerker in Isny. Der Mann hatte laut Polizei mittags in einem Hofraum ein Rohr aufgeschnitten. In diesem verlief ein Stromkabel.

