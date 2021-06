Im Eichwaldbad in Lindau vergisst eine Frau ihr Handy in der Umkleidekabine. Als sie nach nur wenigen Minuten zurückkommt, ist ihr Mobiltelefon jedoch verschwunden.

15.06.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Einer Frau ist im Eichwaldbad in Lindau offenbar das Handy gestohlen worden. Laut Polizei vergaß die 58-Jährige ihr Mobiltelefon in der Umkleidekabine. Als ihr das nach nur wenigen Minuten auffiel und sie zurück in die Kabine ging, war das Handy im Wert von 500 Euro jedoch verschwunden.

Handy offenbar gestohlen

Auch in der näheren Umgebung konnte sie das Mobiltelefon nicht finden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das Handy gefunden und mitgenommen hat.