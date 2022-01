Das Angebot an Einfamilienhäusern in der Region ist gering, die Preise sind stark gestiegen. In Lindau werden bis zu sechs Millionen Euro als Preis aufgerufen.

23.01.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Wer aktuell ein Haus im Westallgäu kaufen will, muss ein hohes Einkommen oder ein entsprechendes Vermögen besitzen. Den Schluss lassen die Angebote in den einschlägigen Immobilienportalen zu. Preislich an der Spitze liegt ein Anwesen in Lindau, für das die Eigentümer sechs Millionen Euro aufrufen. Aber auch im Westallgäu gibt es Immobilien, die jenseits der Zwei-Millionen-Euro-Marke liegen.