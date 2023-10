Hausaufgaben machen unter Bäumen: Waldkindergarten Weiler bietet Hortgruppe

Der Waldkindergarten Weiler will ab September eine Hort- und eine Krippengruppe anbieten. Wer die Idee dazu hatte.

24.10.2023 | Stand: 18:01 Uhr

Die Mathe- und Deutsch-Hausaufgaben im Bauwagen machen und danach direkt durch den Wald toben – für einige Kinder aus Weiler-Simmerberg könnten so ab September die Nachmittage aussehen. Der Waldkindergarten Weiler will ab nächstem Schuljahr eine Hortgruppe anbieten. Ein solches Betreuungsangebot gibt es bislang in der Region noch nicht. Außerdem soll eine Waldkrippengruppe mit 15 Plätzen für Kinder ab zwei Jahren entstehen.

