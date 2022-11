Hausausbau trotz strengem Bebauungsplan - so funktioniert's

Der Ausbau des Dachgeschosses ist im Scheffauer Ortsteil Lindenau nicht vorgesehen. Wie es doch geht, zeigt ein aktuelles Beispiel.

01.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zwei Kinderzimmer unter dem Dach – bei vielen Wohnhäusern ist das normal. In einigen Orten ist das allerdings noch eine Ausnahme, weil alte Bebauungspläne einen Dachgeschossausbau unmöglich machen oder zumindest erschweren. Ein Beispiel ist Lindenau. Doch dort tut sich etwas, wie ein aktueller Fall zeigt.

Was in Lindenau gebaut werden darf, regelt ein Bebauungsplan. Der ist allerdings circa fünf Jahrzehnte alt. In weiten Teilen sieht er eine eingeschossige Bebauung und einen Kniestock mit 40 Zentimeter Höhe vor. Ein Ausbau des Dachgeschosses ist gar nicht vorgesehen. Für die damals oft errichteten Ferienwohnungen ist das kein Problem, für junge Familien mit Kindern und entsprechendem Platzbedarf schon.

In der Vergangenheit hatte sich die Gemeinde schon überlegt, einen neuen Bebauungsplan für den Ortsteil aufzustellen. Das allerdings würde Kosten im mindestens hohen fünfstelligen Bereich verursachen. Zudem hatte sich bei einer Befragung keine klare Mehrheit der Bürger für eine solche Lösung ausgesprochen, schildert Jürgen Hörmann, geschäftsleitender Beamter des Marktes. Das aber wäre für die Gemeinde Voraussetzung, um so ein in der Regel strittig diskutiertes Thema anzugehen.

Was Hausbesitzer deshalb machen können?

Deshalb bleibt Hausbesitzern nur, Lösungen innerhalb des Bebauungsplanes zu suchen mit kleineren Abweichungen von den dort festgelegten Bestimmungen. Größere, beispielsweise ein zusätzliches Vollgeschoß, scheitern, weil dadurch die Grundzüge des Bebauungsplanes berührt wären. Solche Vorhaben scheitern in der Regel spätestens am Veto des Landratsamtes.

Wie es trotzdem möglich ist, zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach zu schaffen, zeigt der Fall im Leintobelweg. Dort erweitert Michael Ehrhart sein Einfamilienhaus. Unter dem Dach entstehen zwei Kinderzimmer, Flur und ein kleines Bad. Im ersten Anlauf hatte der Bauausschuss des Gemeinderat den Antrag auf einen Ausbau des Dachgeschosses noch kritisch gesehen.

„Das gab es noch nie“, hatte der Westallgäuer den Artikel über die Diskussion überschrieben. Geplant hatte Ehrhart ein zurückversetztes Dach, also eine Art Aufbau. Jetzt zieht er den Dachaufbau bis zur Wandkante vor, nutzt aber nur einen Teil der Fläche. Das verursacht zwar Mehrkosten. „Die sind aber tragbar“, sagt der Bauherr. Ein zusätzliches Vollgeschoss entsteht bei der Lösung nicht, weil zwei Drittel der Fläche unter der Höhe von 2,30 Metern bleibt. Kleinere Abweichungen vom Bebauungsplan betreffen den Kniestock, die Dachneigung und den Dachausbau grundsätzlich. Die aber waren bei der Genehmigung letztlich kein Problem.

Ehrhart ärgert sich zwar im Nachgang über einzelne Äußerungen von Gemeinderäten, lobt aber die Zusammenarbeit vor allem mit dem Landratsamt und der Spitze der Marktverwaltung. „Man kann mit der Gemeinde reden“, fasst er seiner Erfahrungen zusammen.

Für andere Hausbesitzer hat der Bau durchaus Bedeutung. Bei gleich gelagerten Fällen können auch sie mit einer Genehmigung ihres Antrages rechnen. Schon bei der ersten Diskussion im Gemeinderat war von einem Präzedenzfall die Rede.