Hausbachflitzer sagen Enten-Rennen ab und starten Spendenaktion

Der Verein will einen Beitrag leisten, um die Hausbachklamm für Gäste der Landesgartenschau noch attraktiver zu machen. So sehen die Pläne aus.

18.03.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Die Hausbachflitzer haben das im Sommer geplante Entenrennen in Weiler abgesagt – „schweren Herzens“, wie Anja Reichart und Tanja Wolfbauer mitteilen. Grund ist die Corona-Pandemie. Die Wahrscheinlichkeit sei „hoch, dass eine Großveranstaltung im Juli nicht stattfinden kann“.

Zweimal hat der Verein bisher ein Entenrennen im Zentrum von Weiler organisiert. Beide hatten mehrere Tausend Schaulustige angelockt. Die Einnahmen aus dem Losverkauf dienten zur Förderung der Hausbachklamm: So konnten diverse Sitzgelegenheiten entlang des Hausbachs und der Klamm errichtet, Kies und Sand für den Wanderwegebau bereitgestellt, eine elektrische Schubkarre für Wegewarte sowie ein Sicherheitsgeländer gespendet werden. (Lesen Sie auch: Brücken in der Hausbachklamm kaputt - wie teuer darf es werden?)

Weiler-Simmerberg bei der Landesgartenschau

Bei der Landesgartenschau in Lindau ist Weiler-Simmerberg mit der Hausbachklamm ein Satellitenstandort. Aus diesem Anlass wollen die Hausbachflitzer zwei neue Sitzgelegenheiten im unteren Bereich der Klamm errichten: Zwei Hängematten und eine große Relax-Schaukel aus Holz sollen Einheimischen und Touristen ermöglichen, das Naturjuwel Hausbachklamm „zu sehen, hören und fühlen“, wie Reichart und Wolfbauer erklären. Die Hängematten werden nicht an Bäumen, sondern an eigens errichteten Stelen montiert, kündigt der Verein an.

Um die beiden Sitzgelegenheiten finanzieren zu können, haben die Hausbachflitzer ein Crowd-Funding zusammen mit der Raiffeisenbank Westallgäu gestartet. 5000 Euro sollen dabei zusammenkommen. Jede Spende ab fünf Euro unterstützt das genossenschaftliche Institut mit weiteren fünf Euro. „Jeder kleine Beitrag zählt“, sagt Reichart. Infos dazu gibt es auf der Homepage der Raiffeisenbank. Das Crowdfunding läuft bis Ende April.

Versprechen: Nächstes Jahr wieder Entenrennen

Die Absage des Entenrennens soll eine einmalige Angelegenheit bleiben. Der Verein fasst „fest ins Auge, das Entenrennen als überregionale Attraktion im nächsten Jahr wieder zu veranstalten“, kündigen Reichart und Wolfbauer an.

