Röthenbach verzeichnet Rekordrücklage: Wofür ein Großteil rasch ausgegeben wird

Die Gewerbesteuer hat 2022 viel Geld in die Kasse der Gemeinde gespült. Nun muss sie einen großen Teil allerdings schon wieder ausgeben.

12.04.2023 | Stand: 09:29 Uhr

Der Röthenbacher Gemeinderat hat den Haushaltsplan für 2023 abgesegnet. Was Kämmerin Veronika Knitz die Planung erleichterte, waren relativ hohe Gewerbesteuereinnahmen im abgelaufenen Jahr. Über 2,1 Millionen Euro spülten die Betriebe in die kommunale Kasse – gerechnet worden war mit nur 1,1 Millionen Euro. Zum Vergleich: In etwa so viel nahm die Gemeinde in den Jahren 2020 und 2021 zusammen ein.

