Heimatdienst Oberreute: Ein "Pionier" wird neuer Ehrenvorsitzender

Heinz Mößlang hat den Heimatdienst Oberreute mitbegründet und war 25 Jahre lang Vorsitzender. Nun hat er sein Amt abgegeben. Wie es mit dem Verein weitergeht.

Wechsel an der Spitze beim Heimatdienst Oberreute: Heinz Mößlang, der den Verein 25 Jahre lang mit Herzblut und Sachverstand geführt hat, gab den Vorsitz an. Sein bisherige Stellvertreter Armin Lingg übernahm – und ernannte Mößlang zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Neue Zweite Vorsitzende ist Renate Kretschmer.

Der letzte Bericht von Heinz Mößlang als Vorsitzender galt nicht seiner Tätigkeit für den Verein, sondern einer Besonderheit der Oberreuter Geschichte: der Entstehung der Kirche, mit der die Voraussetzung für ein selbständiges Dorf Oberreute gegeben war.

Heimatdienst Oberreute hat Skimuseum aufgelöst

„Einige der Projekte konnten trotz Corona vollendet oder durchgezogen werden“, berichtete Schriftführerin Brunhilde Krenn. Eines davon war die Auflösung des Skimuseums. Mit besonders erhaltenswerten Ausstellungsstücken ist eine ansprechende Wintersportausstellung im Museum des Heimatdienstes entstanden.

Der Rest lagert im Archivraum des Bauhofs. Ein Bildschirm und ein Kurzfilm über die Stickerei wurden angeschafft. Diese hat ab etwa 1780 vielen Oberreuter Familien das Überleben gesichert. Erstellt wurde in beiden Coronajahren auch wieder der beliebte Oberreuter Kalender.

Nach zehn Jahren als Schriftführerin stellte sich Brunhilde Krenn nicht mehr zur Wahl. Sie übergab das Amt an Simone Schmid-Berger. Krenn hob die vertrauensvolle, Arbeit aller hervor und dankte besonders Heinz Mößlang: „Er hat den Verein gegründet, aufgebaut und als Motor am Laufen gehalten.“

Das Arma-Christi-Kreuz beim Grenzübergang nach Sulzberg am Schwarzen Bach wurde restauriert. Es liegt den Oberreutern ganz besonders am Herzen. Dieses Flurkreuz schlug mit knapp 2400 Euro bei den Ausgaben während der letzten zwei Jahre am stärksten zu Buche, wie Kassier Georg Wagner informierte.

Der Verein verfügt über ein stabiles, finanzielles Polster.

Heinz Mößlang war Ortsheimatpfleger von Oberreute

Bürgermeister Stefan Schneider erinnerte daran, dass Heinz Mößlang 1997 den Verein maßgeblich mitbegründet und 25 Jahre als Vorsitzender geleitet hat. Bis 2017 war er auch Ortsheimatpfleger. „Es geht eine Ära zu Ende. Ein so wichtiger Verein ist ein Kulturgut für jede Gemeinde.“

Er dankte Armin Lingg, dass er dieses „Erbe“ antritt. „Du trittst in große Fußstapfen, ich wünsch’ dir viel Erfolg“, sagte Schneider. Es sei nicht selbstverständlich, dass man Leute im Ort habe, die sich so intensiv engagieren.

„Meine erste Amtshandlung als neuer Vereinsvorsitzender ist es, lieber Heinz, dich zum Ehrenvorsitzenden des Heimatdienstes Oberreute zu ernennen“, erklärte Armin Lingg. „Ab heute ist für dich alles umsonst – du darfst sogar umsonst weiter mitarbeiten“, meinte er lachend.

Chroniken, Mitteilungsblätter, seine beiden Bücher und ein Obereuter Kalender lagen aus und eine Auswahl seiner Projekte wurden per Power-Point präsentiert.

Heinz Mößlang erwähnte noch die wertvolle Arbeit von Ehrenmitglied Hermann Troll, der immer noch die Zeitungsausschnitte und Berichte über den Ort archiviert. Sein Dank galt auch Brunhilde Krenn, die dem gesamten Vorstand mit ihren Beiträgen immer eine große Unterstützung war.

Walter Schwärzler, Ehrenringträger der Gemeinde und viele Jahre Vorstandsmitglied des Vereins, dankte Heinz Mößlang im Namen aller Mitglieder für seine unermüdliche Arbeit, die er mit großer Leidenschaft zum Wohle des Vereins ausgeführt hat. „Du hast gute Entscheidungen getroffen. Es war Pionierarbeit, aber auch Knochenarbeit“, sagte Schwärzler.

Heimatdienst Oberreute: Das ist der neue Vorstand