Das plant Röthenbach für das neue Heimathaus

Ein denkmalgeschütztes Bauernhaus in Röthenbach wird zum Heimathaus umgestaltet. Im Untergeschoss sollen Paare sich das Ja-Wort geben - und zwar schon bald.

06.08.2023 | Stand: 10:03 Uhr

„Wir wollen es so zeigen, wie es ist“, sagte Bürgermeister Stephan Höß im Gemeinderat über das denkmalgeschützte Bauernhaus in Rentershofen. Es ist eines der ältesten Gebäude der Gemeinde Röthenbach. Und obwohl es künftig als Heimathaus genutzt wird, will die Gemeinde nicht allzu viel daran verändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.