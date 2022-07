Heimatmuseum Hergensweiler lädt zur Reise ins Mittelalter ein

Mitten in Hergensweiler bauen Gaukler, Wahrsagerinnen und Musikanten ihr Lager auf. Was es beim Fest rund ums Heimatmuseum sonst noch zu erleben gibt.

11.07.2022 | Stand: 10:50 Uhr

Zu einem mittelalterlichen Museumsfest lädt der Museums- und Trachtenverein Hergensweiler am Wochenende 16. und 17. Juli ein. Mittelalterliche Gruppen bauen ihr Lagerleben auf der Museumswiese auf und nehmen die Gäste auf eine Zeitreise mit. Im Mittelpunkt des Fests steht das Heimatmuseum mit seiner bedeutsamen Sammlung zum Schwerpunkt „Volksfrömmigkeit zwischen Glaube und Aberglaube“. Auch die Sonderausstellung von Gabriele Haslinger „Menschen, Tiere, Stimmungen“ ist geöffnet.

Am Samstag schlagen die Mittelaltergruppen ihr Nachtlager auf der Museumswiese auf, mit Händlern, Gauklern, Bogenschützen, Schwertkämpfern, Wahrsagerinnen und Musikanten. Bei Lagerfeuer, Fackel- und Kerzenschein gibt es auch Speis und Trank. Am Samstagabend ist eine Feuershow geplant, und am Sonntag dürfen Kinder am Feuer Stockbrot backen.

Das Programm beim Museumsfest

Am 16. Juli ist das Heimatmuseum von 10 bis 17 Uhr geöffnet, die Sonderausstellung von 14 bis 16 Uhr; um 21 Uhr Feuershow. Am 17. Juli gibt es von 10 bis 12 Uhr Stockbrotbacke, nachmittags Kaffee und Kuchen. Das Heimatmuseum ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet, die Sonderausstellung von 14 bis 16 Uhr.