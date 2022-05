"Allgäuer Filmfeschdival" in Heimenkirch: Wenn Socken Kontrabass spielen

An zwei Tagen liefen in der alten Turnhalle in Heimenkirch Kurzfilme. Einige Filmemacher stellten sich den Fragen des Publikums.

26.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Eine Premiere hat das „Allgäuer Filmfeschdival“ am Sonntag in der Alten Turnhalle in Heimenkirch gefeiert. Denn anders als die Jahre zuvor, als das Festival eintägig war, erhielt das Familienprogramm nun durch einen zweiten Tag einen separaten Vorführplatz. Ging es am Samstag bei den elf ausgewählten Kurzfilmen um die Preisverleihung des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Eichhörnchens, stand am Sonntag die Vergabe des Bunten Eichhörnchens im Mittelpunkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.