Eine Bushaltestelle in Heimenkirch bereitet Bürgern Probleme

Eine Bushaltestelle im Heimenkirch-Ortsteil Biesenberg sorgt für Platzschwierigkeiten - doch eine Behördenantwort aus Lindau lässt offenbar auf sich warten.

02.12.2021 | Stand: 10:02 Uhr

Einen Sachstandsbericht zu einer Anfrage bei der Bürgerversammlung im Juli hat der Heimenkircher Bürgermeister Markus Reichart dem Gemeinderat gegeben. Andrea Sohler hatte bei der Versammlung auf eine heikle Situation in Biesenberg hingewiesen: Die dortige Bushaltestelle an der Bundesstraße ist so gebaut, dass längere Busse, die von Mothen her kommen, darin nicht Platz finden.

Ein Teil des Busses rage dann gefährlich weit in die Fahrbahn, hat die Bürgerin beobachtet. Aus diesem Grund hätten Busfahrer Schulkinder aus Biesenberg gebeten, auf der anderen Straßenseite, bei der Einmündung von Mothen her, einzusteigen.

Markus Reichart: Landratsamt Lindau, Bauamt und Busunternehmen sind kontaktiert

Laut Bürgermeister Reichart hat Bauamtsleiter Markus Grotz diese Schilderungen an die verantwortlichen Behörden weitergegeben. Am 3. August habe Grotz die Verkehrsbehörde am Landratsamt, das Busunternehmen RBA sowie das Staatliche Bauamt Kempten angeschrieben, erklärte Reichart dem Gemeinderat.

Nachdem keine Antwort kam, folgte eine Erinnerung am 4. Oktober. Reichart stellte nun klar: „Die Sache ist nicht bei uns hängen geblieben, sondern vermutlich bei den Behörden in Bearbeitung.“

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Alter Gasthof "Sonne“ wird abgerissen - wann steht der Neubau? Großprojekt "Sonne" in Heimenkirch

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".