Heimsieg mit Köpfchen: FV Weiler gewinnt 5:0 im WFV-Pokal

Landesligist FV Rot-Weiß Weiler gewinnt überraschend klar mit 5:0 gegen die TSG Balingen II. Drei Neuzugänge treffen und ein Spieler bereitet drei Tore vor.

31.07.2022 | Stand: 19:24 Uhr

Jürgen Kopfsguter war „natürlich sehr zufrieden“. Fußball-Landesligist FV Rot-Weiß Weiler hat am Sonntag in der zweiten Runde des WFV-Pokals glatt mit 5:0 (1:0) gegen Ligakonkurrent TSG Balingen II gewonnen.

Der Sieg fiel überraschend deutlich aus, war aber auch in dieser Höhe verdient. Mehr noch als über die fünf Tore vorne freute sich der Trainer über den souveränen Auftritt hinten. Die Defensive um Jonathan Hartmann, der den verletzten Raimond Hehle als Kapitän vertrat, ließ so gut wie nichts zu: „Ein zu Null war mir sehr wichtig.“

Gegen einen sehr jungen und im Vergleich zur Vorsaison neu formierten Gegner war Weiler von Beginn an überlegen und hatte schnell ein Chancenplus. Das 1:0 besorgte Neuzugang Nery da Silva per Kopf nach einer Ecke (26.).

Matheus Felipe und Michael Schmid erzielen zwei Tore für Weiler

Nach der Pause schraubten zwei weitere Neugänge das Resultat in die Höhe: Der zweite Brasilianer Matheus Felipe (50./76.) traf ebenso doppelt wie der vom FC Wangen gekommene Michael Schmid (67./86.). Bemerkenswert: Das 2:0 servierte Keeper Lasse Fink mit einem langen Ball – und Dennis Schwarz bereitete als Linksverteidiger drei Tore vor (1:0, 3:0, 5:0).

„Es war ein ordentliches Spiel – aber immer am Boden bleiben“, sagte Kopfsguter, dessen Mannschaft in der dritten Pokalrunde auf Verbandsligist TSV Berg trifft. Es gibt am 7. September somit ein Wiedersehen mit Julian Karg, der im Sommer zu den ambitionierten Oberschwaben gewechselt ist.

Bereits am Samstag hatte der FVW am kräftezehrenden IBFV-Cup in Lindau teilgenommen und Platz 2 hinter dem bayerischen Vertreter TV Erkheim belegt.

A-Jugend von Bayern München kommt nach Weiler

Zum letzten Härtetest vor dem Ligastart bei Aufsteiger Dotternhausen kommt am Mittwoch, 3. August, die Bundesliga-A-Jugend von Bayern München ins Raiffeisenbank-Stadion (18 Uhr, Eintritt frei).