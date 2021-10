"Heinrich, ich ziehe den Hut vor Dir!" - Oberreute kürt langjährigen Gemeinderat zum Ehrenbürger

Heinrich Kretz war 38 Jahre lang Gemeinderat und Wirt des Adler in Oberreute. Die Gemeinde hat ihn nun zu ihrem ersten Ehrenbürger überhaupt ernannt.

28.10.2021 | Stand: 05:35 Uhr

Er ist weit über die Grenzen seiner Heimatgemeinde hinaus bekannt: Als Kommunalpolitiker und Wirt des Adler. Jetzt hat die Gemeinde Oberreute das Lebenswerk von Heinrich Kretz in einer Feierstunde im Adler-Saal gewürdigt. Sie hat den 74-Jährigen zum Ehrenbürger ernannt. Der bisher einzige in der Geschichte des 1700-Einwohner-Dorfes. „Heinrich, ich ziehe den Hut vor Dir“, sagte die Dritte Bürgermeisterin Simone-Schmid Berger in ihrer persönlich gehaltenen Rede.

Kreisrat, Zweiter Bürgermeister und Wirt: Heinrich Kretz übernahm viele Aufgabe in Oberreute übernommen

Nicht von ungefähr hielt Simone Schmid-Berger die Laudatio. Sie ist Nachfolgerin von Heinrich Kretz im Amt als Dritte Bürgermeisterin. Die Gemeinderätin hatte das Sitzungsprotokoll vom 21. September 1976 dabei. Das Jahr, in dem Steve Jobs die Firma Apple gründete und das Jahr, in dem Heinrich Kretz erstmals als Gemeinderat von Oberreute vereidigt wurde. In den folgenden Jahrzehnten prägte er seine Heimatgemeinde entscheidend mit und zeigte dabei unermüdlichen Einsatz – als Dritter, Zweiter und wieder Dritter Bürgermeister der Gemeinde, als Wirt des Gasthofs Adler, als Kreisrat und vieles mehr.

„Der Chef des Adlers hat das Ohr immer am Volk“, zitierte Schmid-Berger aus einem Artikel der Heimatzeitung. Für Heinrich Kretz sei das wohl Fluch und Segen zugleich gewesen. Am Stammtisch sei ihm sicher so manche Entscheidung um die Ohren geflogen. Er habe aber die Kunst beherrscht, die Balance zwischen geselligem Gastgeber und gut informiertem Kommunalpolitiker zu halten.

Als Wirt hat Heinrich Kretz das Ohr beim Volk und ein Herz für Vereine

Simone Schmid-Berger betonte vor allem das große Herz von Heinrich Kretz für Vereine. Sie konnten – wie die Gemeinde auch – über Jahrzehnte hinweg den Saal im Adler nutzen. „In deiner Amtszeit bekamen die Trachtler, die Musiker und die Schützen ein eigenes Zuhause. Aber bei Dir im Adler waren sie noch immer daheim“, sagte sie mit Blick auf die nach und nach in Oberreute entstandenen Vereinsräume. Heinrich Kretz und seine Frau Resi hätten das örtliche Vereinsleben mit ganzer Kraft unterstützt. Sei es bei großen Versammlungen, oder den legendären Bällen, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten. Kretz sei es auch gewesen, der als „alter Hase“ sie als „Politik-Küken“ ermuntert und ihr angekündigt habe, dass Gemeindepolitik viel Spaß mache. „Heinrich, Du bist ein Vorbild für uns. Wir danken Dir“, sagte sie.