Helfer vor Ort im Westallgäu verlieren ihr Fahrzeug

Die in Lindenberg gegründete Gruppe ist inzwischen vor allem im Argental aktiv. Wann sie zum Einsatz kommt und warum sie nun ein Problem mit dem Fahrzeug hat.

08.07.2023 | Stand: 12:23 Uhr

„Wenn es bei mir brennt, dann stehen innerhalb weniger Minuten Dutzende Feuerwehrleute bei mir, wenn es einen ärztlichen Notfall gibt, stehe ich erst einmal allein da“, weiß Aaron Wild um die Situation vieler Menschen im Westallgäu. Er ist Leiter der Rettungswache des Roten Kreuzes in Lindenberg – und mit dem stationierten Rettungswagen muss er mit seiner Mannschaft den gesamten oberen Landkreis Lindau abdecken. Eine wertvolle Ergänzung sind aus seiner Sicht daher die „Helfer vor Ort“. Eine Gruppe in Weiler ist seit vielen Jahren aktiv. Gut entwickelt hatte sich in den letzten Monaten eine zweite Gruppe aus Lindenberg und dem Argental. Doch die steht plötzlich ohne Fahrzeug da.

