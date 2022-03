Helfer warten vergeblich auf Flüchtlinge: Lindauer Landrat kritisiert Regierung

21.03.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Landrat Elmar Stegmann kritisiert „Missmanagement“ des Bundes bei der Flüchtlingsorganisation. Der Grund: In mehreren schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten haben sich in den vergangenen Tagen Helfer auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet und auf deren Eintreffen gewartet – vergeblich. Denn die angekündigten Busse kamen nicht an.

Die Kritik Stegmanns bezieht sich auch auf Vorfälle im Landkreis Lindau. Hier war in den vergangenen Tagen zweimal die Ankunft von Flüchtlingen angekündigt – zuletzt für Montagmorgen um 5 Uhr.

Ein Bus hätte am Sonntag vom Bahnhof in Rzepin an der polnisch-ukrainischen Grenze starten sollen mit dem Zielort Heimenkirch. Die Flüchtlinge sollten in der dortigen Notunterkunft untergebracht werden. Ob der Bus tatsächlich an der Grenze startete, ist laut Landratsamt unbekannt.

Landkreis Lindau hat Notunterkunft für Flüchtlinge in Heimenkirch

Jedenfalls warteten in Heimenkirch am Montag in den frühen Morgenstunden neben Landrat Elmar Stegmann überwiegend Mitarbeiter des Landratsamtes vergeblich auf die Ankunft der Flüchtlinge.

Weitere ehrenamtliche Helfer, wie beispielsweise Dolmetscher, waren laut Landratsamt am Sonntag informiert worden und hielten sich ab 5 Uhr in der Früh auf Abruf bereit.

Für Landrat Elmar Stegmann ist es „absolut nachvollziehbar“, dass in der aktuellen Situation Abläufe und Prozesse nicht von Anfang an reibungslos funktionieren können und von allen Helferinnen und Helfern Flexibilität gefordert sei. „Stundenlanges Warten ohne eine Information ist aber sehr frustrierend – insbesondere, wenn dies relativ einfach abgestellt werden könnte“, erklärt er.

Kritik am Bund: Das fordert Landrat Elmar Stegmann aus Lindau

Da nun zum wiederholten Mal angekündigte Busse ohne Rückmeldung nicht eingetroffen sind, fordert er nachdrücklich, dass den Landratsämtern die Erreichbarkeiten des Busfahrers mit Handynummer, Name des Busunternehmens und Kfz-Kennzeichen des Busses sowie der Start der Fahrt mitgeteilt werden.

Entsprechendes hatten die Landräte schon in der Vergangenheit gefordert. Der Bund habe das aber aufgrund von „Geschäftsprozessen“ mehrfach abgelehnt“, ärgert sich der Landrat in Lindau. Dabei sei für jede Notunterkunft immer ein Ansprechpartner angegeben. Erreichbar sei er durchgehend an sieben Tagen die Woche.

