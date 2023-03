Allgäuer Unternehmer Helmut Werdich gestorben: Vom Schuhhaus in Wangen zum Imperium

Der bekannte Geschäftsinhaber Helmut Werdich aus Wangen ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie er sein Unternehmen groß gemacht hat.

31.03.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Er hat ein kleines Schuhhaus aus Wangen zu einem namhaften Unternehmen gemacht: Helmut Werdich. Wie nun bekannt wurde, ist er bereits Anfang März im Alter von 89 Jahren gestorben.

Schon als kleiner Junge half Helmut Werdich im Schuhhaus seiner Eltern Johann und Else aus. Das Geschäft brummte in der Nachkriegszeit. Oben über dem Laden wurde Helmut Werdich am 1. Februar 1934 als ältestes von vier Kindern geboren. Sein Großvater hatte die damalige Schuhmacherei 1895 eröffnet.

Helmut Werdich war Schuhmacher und Wirtschaftswissenschaftler

Noch während seiner Schulzeit lernte er das Handwerk des Schuhmachers. So schrieb er innerhalb eines halben Jahres sein Abitur und legte seine Gesellenprüfung ab. Er wollte eben keine Ausbildungszeit verlieren, wie es in seinem Lebenslauf von 1985 heißt. Danach machte er eine zweite Ausbildung zum Kaufmannsgehilfen und zog nach München, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren.

Mitte der 1950er-Jahre ging der Schuhmacher und Kaufmann nach New York – wie schon sein Vater rund 30 Jahr zuvor. In der amerikanischen Metropole setzte er sein Studium fort. Nebenbei jobbte er als Schuhverkäufer und in einem Hotel, wo er als Elektriker angestellt war. „Ich tüftle gerne“, verriet Helmut Werdich vor neun Jahren in einem Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Wenn er nicht über seinen elterlichen Betrieb in die Schuhbranche gekommen wäre, dann wäre er Ingenieur geworden, verriet er damals.

Schon zehn Werdich-Filialen in den 1960-er Jahren

Nach seinem Studienabschluss in den 1960er–Jahren übernahm er gemeinsam mit seinen drei jüngeren Geschwistern den Schuhhandel. In dieser Zeit gab es bereits zehn Werdich-Filialen mit 100 Mitarbeitern. Die vier Geschwister bauten den Betrieb weiter aus und schlossen sich in den 1980er-Jahren mit dem Schwesterunternehmen des Cousins aus Leutkirch zusammen. Helmut Werdich, der damals für Finanzen, Expansion und Personal zuständig war, setzte auf ein gesundes Wachsen. Er wollte den Kontakt zu seinen Mitarbeitern nie verlieren und feierte sogar seinen 80. Geburtstag mit seinen Mitarbeitern. Gegenüber der Schwäbischen Zeitung sagte er damals: „Das Schlimmste wäre für mich, wenn mir nachgesagt würde, ich hätte meine Mitarbeiter schlecht behandelt.“

Der Vollblutunternehmer hatte über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Ehrenämter inne. Er war Vorstandsmitglied im Bundesverband des Deutschen Schuheinzelhandels und engagierte sich aktiv in Ausschüssen des Deutschen Einzelhandels sowie der Industrie- und Handelskammer.

Viele Jahre saß er auch im Aufsichtsrat der Nord–West Schuhwareneinkaufsgenossenschaft, die mittlerweile ANWR Group heißt. Der heutige Vorstand bekundete seine Anteilnahme an seinem Tod mit den Worten: „Mit Helmut Werdich ist ein absoluter Kenner der Branche von uns gegangen, der sich über Jahrzehnte sehr für den deutschen Schuheinzelhandel eingesetzt hat.“ Für sein Engagement in der Branche erhielt Helmut Werdich im Alter von 52 Jahren das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Geschäftsführer bei Schuh-Werdich bis 2003

2003 gab er seinen Posten als Geschäftsführer im familienbetriebenen Schuhhaus ab, blieb jedoch bis 2018 als Beiratsvorsitzender im Unternehmen aktiv. Seit diesem Jahr führt eine seiner beiden Töchter, Nora Johanna Werdich, sein Lebenswerk weiter. Sie führt das Geschäft gemeinsam mit ihrem Großcousin Friedrich C. Werdich und dem familienfremden Wirtschaftsjuristen Jörg Riemer. Das Schuhhaus Werdich beschäftigt 500 Mitarbeiter. Es gibt 37 Filialen in Baden-Württemberg und Bayern.

