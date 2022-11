Hergatzer Heimatgeschichte: Der "Baur-Hof", ehemaliger Spitalhof von Wangen

Mit der Veranstaltung „Der Baur-Hof“ bringt Josef Bietsch Lokalgeschichte in „Hergatz liest“. Mitwirkenden steuern Gesungenes, Gespieltes und Erheiterndes bei.

09.11.2022 | Stand: 10:21 Uhr

Um den Baur-Hof und den Bahnhof in Hergatz ging es bei der letzten Veranstaltung von „Hergatz liest“, organisiert von den „Leiblachtaler Frauen“. Josef Bietsch nahm die Gäste mit in die Geschichte, und seine Frau Rosmarie brachte dabei mit ihren „Farbtupfern“ das Publikum zum Schmunzeln. Aufgereiht wie an einer Schnur sorgten – immer passend zur Erzählung – die Einlagen der großen und kleinen Protagonisten für Heiterkeit.

Der Baur-Hof war Spitalhof von Wangen und wurde 1650 erstmals in den Steuerbüchern der Stadt erwähnt. 1758 kam er in Besitz der Familie Baur. Als die Eisenbahn gebaut wurde, musste auch der Baur-Hof immer wieder Grundstücke abtreten.

Josef Bietsch ließ die Zeiten während und nach den Kriegen aufleben und zitierte dabei auch aus dem Tagebuch von Pfarrer Georg Baur aus den 1920er-Jahren. Rosmarie Bietsch schilderte die Sache mit dem Geruch. „D’ Litt hond sealmol alle an Husgschmack ghett.“ Man sei viel enger beisammen gewesen. Auch jeder Handwerker habe sein eigenes „Gschmäckle“ gehabt und man konnte am Geruch feststellen, aus welcher Wirtschaft jemand gekommen ist.

Geburtsort der stellvertretenden Landrätin

1938 wurde auf dem Baur-Hof Hof ein Mädchen geboren, das später als Ortsbäuerin sowie in sozialen Bereichen engagiert war und auch als stellvertretende Landrätin wirkte: Doris Scheuerl. Sie und ihr Mann Franz haben nach und nach die Landwirtschaft aufgegeben. Endgültig Schluss war 1995.

Der Bau der Eisenbahn im Landkreis Lindau und insbesondere dessen Entwicklung in Hergatz war das zweite Thema von Josef Bietsch.

Musikalische Einlagen lockerten die Vorträge zusätzlich auf. Die Kinder der musikalischen Früherziehung von Margret Lampart trugen Gesang und Tänze bei, Jana Achberger und Eva Deinhart vom Trachtenverein Wangen schellten unter anderem „Die alte Dampfeisenbahn“ – und alle sangen mit. Drei „Doarabiorar Jungfara“, Annette Kuhn, Lucia Hirenbach und Carola Burkhart, angereist mit der Eisenbahn, sorgten mit breitem Vorarlberger Dialekt für Heiterkeit.

Das gelang auch Marcus Heubuch, Manfred Scheuerl und Elmar Karg mit ihrem Lied „Tschuldigen Sie, isch des de Sonderzug vo Hergatz?“ und mit der Moritat vom Moospallier, einem „Weiberhasser“, der beim Bahnbau gearbeitet hat. Begleitet durch eine Abordnung der Musikkapelle sangen auch die Gäste gerne die Lieder mit, die sie auf den Textblättern fanden.

