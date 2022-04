Dieser Gastronom eröffnet mitten in der Pandemie ein Restaurant - "eine 10 an Verrücktheit"

Florian Merker hat inmitten der Corona-Pandemie den "Hirschen" in Oberreute übernommen. Wieso er den mutigen Schritt wagte - und was ihm trotzdem schwer fällt.

10.04.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie verrückt muss man sein, sich mitten in einer Pandemie mit einer eigenen Wirtschaft selbstständig zu machen?

Florian Merker: Für Außenstehende ist es definitiv eine 10 an Verrücktheit – für mich aber überhaupt nicht. Denn ich bin der Meinung, wenn man das macht, was man liebt und gerne tut, dann ist es in jedem Fall erfolgversprechender, als wenn man etwas nur macht, um damit Geld zu verdienen. Ich kann viele Sachen sicherlich nur so halb. Aber beim Kochen – da bin ich zuhause. Das ist meine Leidenschaft und das kann ich, glaube ich, ziemlich gut.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, mit 34 eine eigene Wirtschaft zu eröffnen?

Merker: Ich habe Koch gelernt. Als es vor zehn Jahren dann darum ging, eine Familie zu gründen, bin ich zu Liebherr gegangen – wegen der besseren Arbeitszeiten und der Bezahlung. Dafür bin ich der Firma auch heute noch mega-dankbar. Gleichzeitig war ich dort aber nie richtig glücklich. Die Arbeit war eher ein Mittel zum Zweck. Deshalb hatte ich immer im Hinterkopf, irgendwann wieder in die Gastronomie zurückzukehren.

Restaurant-Eröffnung in Oberreute "Zufall"

Das ist nun auch tatsächlich passiert. Im Sommer haben Sie mit 34 Jahren in Oberreute im Ortsteil Irsengund die Dorfwirtschaft wiedereröffnet: den „Hirschen“. Wieso ausgerechnet jetzt – und wieso ausgerechnet dort?

Merker: Das war Zufall. Eins kam zum anderen. Wir sind vor vier Jahren nach Oberreute gezogen – und dort gibt es leider kaum noch Wirtschaften. Über Bürgermeister Stefan Schneider habe ich dann vor ein paar Monaten erfahren, dass für den „Hirschen“ ein neuer Pächter gesucht wird. Gleichzeitig war die Lage bei Liebherr wegen der Corona-Pandemie auch angespannt. Da habe ich mir gedacht: Das ist jetzt die Chance. Gemeinsam mit der Brauerei habe ich ein Konzept erarbeitet und im April 2021 den Pachtvertrag unterschrieben.

Aber ist es schon ein Risiko, einen festen Job als Angestellter in der Industrie zu kündigen und stattdessen das Wagnis der Selbstständigkeit einzugehen, oder?

Merker: Ganz klar. Nicht nur für jemanden, der voll auf Sicherheit bedacht ist. Ich habe immerhin eine Familie mit drei Kindern. Aber auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, dass ich das machen will – und dass das auch kann, eine Wirtschaft umzutreiben. Und ich wollte nicht, dass irgendwann im Leben der Moment kommt, wo ich mir eingestehen muss, diesen Schritt verpasst zu haben. Ausschlaggebend war letztlich, dass mich meine Frau Melanie bestärkt hat und gesagt hat: Wir machen das.

Schritt gelohnt "zu 1000 Prozent"

Hat es sich aus Ihrer Sicht gelohnt, diesen Schritt zu machen?

Merker: Zu 1000 Prozent. Es gab nicht eine Sekunde, in der ich diese Entscheidung bereut hätte.

Wie waren die ersten Monate im und mit dem „Hirschen“?

Merker: Es hätte nicht besser laufen können. In der Gastronomie ist es ja oft so, dass die Gäste am Anfang neugierig sind und zahlreich kommen, aber diese Euphorie schnell wieder abflacht. Bei uns war das überhaupt nicht der Fall. Wir haben, inklusive Biergarten, etwa 100 Plätze. Das war im Sommer teilweise der Wahnsinn – von der Eröffnung im Mai bis Oktober hatten wir eigentlich jeden Tag voll. Teilweise waren wir eine Woche im Voraus ausgebucht. Das hätte ich niemals erwartet.

Reservierung im "Hirschen" in Oberreute lief nicht immer optimal

Was würden Sie rückblickend trotzdem anders machen?

Merker: Im Sommer lief es mit der Reservierung der Plätze im Biergarten leider nicht immer optimal. Aber eigentlich würde ich trotzdem alles wieder so machen.

Ein alter Spruch besagt: Wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Können Sie das bestätigen?

Merker: Die Arbeitszeit ist sicherlich der gravierendste Unterschied zu meinem vorigen Job. Bei Liebherr hatte ich eine geregelte 35-Stunden-Woche. Hier gab es im Sommer einzelne Tage mit 14, 15 Stunden. Ich mache eigentlich fast alles selbst – Einkauf, Kochen, Löhne, Personal. Am Anfang habe ich sogar nachts nach dem Kochen noch selbst zwei Stunden lang gespült. Und ich versuche auch, möglichst oft im Gastraum zu sein und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.

Floran Merker: "Ich bin kein Büromensch"

Wenn Sie alles selbst machen – was davon fällt Ihnen schwer?

Merker: Ich bin kein Büromensch. Die Arbeit am Computer liegt mir nicht so, das dauert immer etwa länger. Da fehlen mir schlicht die Routine und die Erfahrung.

Reden wir über Geld: Mussten Sie viel Geld in die Hand nehmen?

Merker: Ich habe zum Beispiel die Küche und die Theke selbst gekauft und einbauen lassen. Hinzu kommt die Investition der Brauerei.

Florian Merker vor dem "Hirschen" in Oberreute Bild: Olaf Winkler (Archiv)

Und wie läuft das Geschäft?

Merker: Die Richtung stimmt. Aber nach nicht einmal einem Jahr kann man das alles noch nicht abschließend beurteilen.

Sie mussten also noch keine Corona-Hilfen beantragen?

Merker: Nein.

Die Gastronomie ist in der Krise arg gebeutelt. Überall wird händeringend nach Personal gesucht. Wie schaut es bei Ihnen aus? Hatten Sie auch Probleme, Personal zu finden?

Merker: Zum Glück überhaupt nicht. Nachdem wir unseren geplanten Eröffnungstermin bekanntgemacht hatten, ging es relativ schnell. Inzwischen sind es 15 Bedienungen, die sich abwechseln, ein Koch, zwei Küchenhelfer, meine Frau und ich. Es ist ein cooles, junge Team. Alle sind zuverlässig, ein bisschen verrückt und haben Bock auf dieses Projekt. Bei mir gilt die Maßgabe: Du musst zwar richtig buckeln – aber die Hierarchie ist dafür sehr flach. Der Spüler ist genauso viel Wert wie der Koch. Denn der eine kann ohne den anderen nicht.

Sparclub und keine "Touri-Sommer-Wirtschaft"

Zur Wirtschaft gehören eine Kegelbahn und ab Januar auch ein Sparclub. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Das verströmt ein bisschen den Charme der 80er-Jahre.

Merker: Wir sind eine Dorfwirtschaft – da gehört so etwas für mich dazu. Wobei die Kegelbahn ja nicht meine Idee war. Die gab es bereits. Aber sie wird tatsächlich gut angenommen. Den Sparclub möchte ich ganz bewusst eröffnen. Ich will keine Touri-Sommer-Wirtschaft sein, die mit 5,50 Euro für ein Bier den Urlaubern das Geld aus der Tasche zieht. Sondern, dass die Einheimischen kommen, es einen Stammtisch gibt und Schafkopf gespielt wird. Das gehört für mich bei einer alten Wirtschaft dazu.

Im Gegensatz dazu steht Social Media. Der „Hirschen“ ist bei Facebook und Instagram sehr präsent, mit kleinen Videos, Bildern oder Updates zur Speisekarte. Geht es ohne diese Präsenz nicht mehr?

Merker: Nein. Ich hatte zwar tatsächlich bis zur Neueröffnung keinen Facebook-Account, aber heutzutage brauchst du das einfach. Du erreichst einfach viele Leute innerhalb kürzester Zeit. Ein Beispiel: Den Post zu unserem Silvestermenü haben 4500 Leute gesehen – und in vier Tagen war es ausgebucht.

Florian Merker freut sich als Wirt auf das Jahr 2022

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf das Jahr 2022?

Merker: Mit positiven. Ich freue mich auf das neue Jahr. Es bleibt spannend. Wir stehen ja immer noch am Anfang und sind noch längst nicht etabliert. Es gibt schon noch ein paar Kinderkrankheiten. Und in der Gastro kannst du dich ohnehin nie ausruhen.

Welche neuen Projekte wollen Sie 2022 umsetzen?

Merker: Wir wollen auf jeden Fall das Preisschafkopfen nachholen, das wegen Corona ausgefallen ist. Es soll wieder ein Sommerfest geben, kulinarische Themenwochen, kleinere Musikveranstaltungen. Und ich möchte auf dem Dach der Kegelbahn gerne einen zweiten, kleinen Biergarten errichten – mit Blick auf den Hochgrat.

Zur Person: