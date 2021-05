Hier gibt es kostenlose Bücher in Scheidegg

Im Bücher-Städele in Scheidegg gibt es kostenlosen Lesestoff. Wie das Prinzip funktioniert und wo sich das Bücher-Städele befindet.

08.05.2021 | Stand: 12:06 Uhr

Jede Menge Bücher vieler Genres können bis zum kommenden Spätherbst aus der zur Minibücherei umgebauten Weihnachtsmarktbude in der Scheidegger Ortsmitte mitgenommen werden. Der Kur- und Verkehrsverein hat die Mitnahmebibliothek, das „Bücher-Städele“, wieder in Betrieb genommen. Aufgesperrt wird der Stadel täglich ab etwa 8.30 Uhr und ist bis in die frühen Abendstunden geöffnet.

22 Regalmeter voller Bücher in Scheidegg

„22 Regalmeter voller Bücher warten darauf, von begeisterten Leseratten mitgenommen zu werden“, sagt Christian Reichart, Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins. Er erläutert, wie die Bücherei im Holzstadel hinter Christians Dorfkiosk funktioniert: „Die Bücher können kostenlos mitgenommen werden. Wir freuen uns aber darüber, wenn in unsere im Städele angebrachte Bücherkasse der eine oder andere Euro als Spende eingeworfen wird.“

Verein freut sich über Spenden

Die entnommenen Bücher können entweder zurückgebracht oder behalten werden. Wer selbst Bücher für das Städele zur Verfügung stellen möchte, soll diese bei Christians Dorfkiosk abgegeben. Reichart weist darauf hin, dass im Städele die aktuellen Corona-Regeln gelten: „Bitte die Hände am Spender desinfizieren, FFP2-Maske tragen und nur eine Person eintreten.“