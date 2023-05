Hier kann man am Sonntag in vergangene Zeiten eintauchen

In und um das Heimathaus Scheidegg gibt es beim Museumstag am Sonntag, 21. Mai, viel zu sehen und zu erleben. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm.

17.05.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Seit 1988 gibt es das Heimathaus in Scheidegg mit dem Handwerkermuseum. Jeden zweiten Samstag ist es normalerweise für zwei Stunden geöffnet. Doch am kommenden Wochenende erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Programm. Anlässlich des Museumstags am 21. Mai ist das Scheidegger Museum nämlich ausnahmsweise am Sonntag geöffnet – und zwar von 11 bis 17 Uhr. Ein umfangreiches Programm hat der Geschichts- und Museumsverein zusammengestellt.

Das Heimathaus in Scheidegg war früher eine Schlosserei - sie bildet das Herzstück der Ausstellung

Untergebracht ist das Museum in einem etwas versteckt gelegenen, vor 150 Jahren gebauten Haus hinter dem Rathaus. Hier betrieb Josef Spieler einige Jahrzehnte eine Schlosserei. Und die bildet heute ein Herzstück der Ausstellung. Darüber ist die frühere Wohnung zu besichtigen. Sie ist bis heute mit zahlreichen Originalmöbeln und -gegenständen ausgestattet und gibt so einen Einblick in die Wohnverhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zusätzlich ist hier ein Tante-Emma-Laden in eines der Zimmer eingezogen.

Die zwei Stockwerke darüber gehören dem Handwerk. Hier zieht am Sonntag viel Leben ein. Denn rund um das Nähen und Weben gibt es nicht nur einen Einblick in frühere Handarbeit, sondern auch Mitmachaktionen. Eine Druckerei ist aufgebaut und es ist zu sehen, wie Schriftsetzer vor 100 Jahren mit Bleisatz arbeiteten – und dass diese Technik bis heute funktioniert.

Zahlreiche Handwerksräume sind im Scheidegger Heimathaus zu sehen – wie hier Ortsheimatpfleger Richard Kinzelmann zeigt. Bild: Olaf Winkler

Schuhmacher, Zimmermann, Schindelmacher: Im Heimathaus Scheidegg sind verschiedene Werkstätten zu sehen

Eine Schuhmacher-, eine Zimmermanns- und eine Schindelmacher-Werkstatt sind ebenso zu sehen – und auch hier sind am Sonntag Ansprechpartner vor Ort, die nicht nur die alte Technik vorführen, sondern auch Fragen rund um die jeweiligen Berufe beantworten können.

Im Dachgeschoss schließlich ist eine alte Schulstube aufgebaut – und eine Ausstellung zur Geschichte der Fotografie zu sehen.

Auch rund um das Heimathaus gibt es Aktionen. So ist um 11.15 und um 14.30 Uhr zu sehen, wie vor 80 Jahren die Heuernte erfolgte. Ein alter Verdampfertraktor kommt dabei ebenso zum Einsatz wie ein Heuwender. Und auch das Mähen mit einer Sense ist zu sehen. Ebenfalls im Außenbereich sind Mitglieder des Imkervereins aktiv. Und schließlich ist den ganzen Tag über zu sehen, wie vor dem Einzug von Maschinen das Waschen in den Haushalten erfolgte.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause kann der Museumstag heuer erstmals wieder stattfinden. Erstmals haben ihn Birgitt Spieler und Richard Kinzelmann vom Geschichts- und Museumsverein organisiert, die inzwischen die Vorstandsposten innehaben. Kinzelmann ist zudem Ortsheimatpfleger der Marktgemeinde.

Das Heimathaus in Scheidegg ist am Museumstag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.