Hier Torwart, dort Stürmer: Wieso Simon Weigl ein Doppelleben führt

Simon Weigl (37) aus Lindenberg spielt Handball und Fußball. Allerdings auf völlig unterschiedlichen Positionen. Wie das funktioniert und was die Familie sagt.

23.09.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Vom Toreverhinderer zum Beauftragten fürs Toreschießen. Was so mancher Ballsportler wie aktuell etwa Hakan Alagöz beim FC Lindenberg als zumeist einmaligen Einschnitt in seiner Karriere erlebt, ist für Simon Weigl der Normalzustand. Und zwar Woche für Woche. Seit über einem Jahrzehnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.