Hilfe für Erdbeben-Opfer: Türkische Gemeinde in Lindenberg plant Aktion am Freitag

Die Solidarität im Westallgäu ist groß. In Lindenberg findet eine Benefizaktion in der Moschee statt. Wieso aber keine Sachspenden mehr gesammelt werden.

09.02.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Hilfsbereitschaft im Westallgäu groß. Aufgrund der Berichterstattung unserer Redaktion hätten sich allein bei ihm zwischen 30 und 40 Menschen gemeldet, sagt der Lindenberger Gastronom Bülent Aydin – darunter Ärzte, Geschäftsleute, Lehrer und auch Sportfunktionäre. „Der Zusammenhalt ist toll. Jeder versucht, zu helfen“, sagt er.

Bülent Aydin ruft zu Geldspenden auf

Bei verschiedenen Sammelaktionen in Lindenberg und Umgebung sind kistenweise Sachspenden zusammengekommen. Zum Beispiel Kleidung, Babynahrung und wärmende Decken.

Allerdings, sagt Aydin, der sich im Landkreis Lindau seit vielen Jahren in Sachen Integration engagiert, seien die Ehrenamtlichen hier vor Ort schnell an Grenzen gestoßen. „Wir müssen die Sammlung von Sachspenden aus administrativen Gründen vorerst stoppen“, sagt er.

Unter anderem sei es nicht leicht, Lastwagen für den Transport zu organisieren. „Wir hoffen, dass wir vielleicht in ein paar Tagen die Sammelstellen wieder aufmachen können.“

Wer den Erdbeben-Opfern helfen möchte, könne dies derzeit am besten mit Geldspenden tun, sagt Aydin. Er verweist darauf, dass viele namhafte und seriöse Organisationen entsprechende Spendenkonten eingerichtet haben – zum Beispiel das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, zu dem unter anderem das Rote Kreuz und die Caritas gehören.

Türkische Gemeinde verkauft Lahmacun in der Moschee

Parallel wird auch vor Ort Geld gesammelt. Die Türkisch-Islamische Gemeinde Lindenberg (Ditib) veranstaltet an diesem Freitag (10. Februar) ab 11 Uhr eine Benefizaktion in der Moschee in der Gebhard-Huber-Straße. Dort werden die Spezialitäten Lahmacun (türkische Pizza) und Pide (Fladenbrot) verkauft. Der Erlös geht an die Erdbeben-Opfer. Zudem können dort auch Geldspenden abgegeben werden, sagt Aydin. Jeder Euro könne den Menschen helfen.