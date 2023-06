Hilfe für Erdbebenopfer: Lindauer radelt in 27 Tagen in die Türkei

Der Lindauer Atilim Eser radelte in 27 Tagen in die Türkei und sammelte Spenden für die Betroffenen des Erdbebens. Was ihn bei seiner Reise beeindruckt hat.

19.06.2023 | Stand: 09:48 Uhr

Mitte Mai hat Atilim Eser seine Fahrradtour in die türkische Millionenmetropole gestartet. Seine Freunde in den sozialen Netzwerken nahm er dabei mit auf die Reise, lud Bilder und Eindrücke im Internet hoch. Jeden Tag wollte er mindestens 100 Kilometer zurücklegen. Wie herausfordernd sein tägliches Ziel jedoch war, sei ihm erst während der Reise klar geworden. „Körperlich war es extrem. Anfänglich bin ich jeden Morgen aufgewacht und dachte: 100 Kilometer – die schaff ich heute nicht“, erinnert sich Atilim Eser.

