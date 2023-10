Hilfswerk Schwaben Bukowina: Benefizkonzert für Region in Rumänien

Die Gruppe Stadlblech spielt ein Benefizkonzert für das Hilfswerk Schwaben Bukowina. Wen die Organisation unterstützt.

02.10.2023 | Stand: 05:42 Uhr

Ein Benefizkonzert für das Hilfswerk Schwaben Bukowina findet am Freitag, 6. Oktober, im Kolpinghaus in Weiler statt. Ab 20 Uhr spielt Stadlblech aus Lindenberg bei freiem Eintritt. Spenden sind erwünscht. Sie kommen Menschen in der Bukowina zu Gute, der Partnerregion des Bezirks Schwaben in Rumänien.

Das Hilfswerk Schwaben Bukowina ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Augsburg. Er kümmert sich speziell um humanitäre Anliegen in der Partnerregion des Bezirks Schwaben. Die Bukowina liegt in der rumänisch-ukrainischen Grenzregion. Der Verein wurde 1996 gegründet. Ein Jahr später wurde die Partnerschaft des Bezirks mit der Region im Osten Europas besiegelt.

Das ist das Ziel des Hilfswerks Schwaben Bukowina

Ziel des Hilfswerkes ist es, nachhaltige Projekte in der Region zu fördern und Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Jugendlichen, älteren Menschen, Kranken und Menschen mit Behinderung. Für sie gebe es bisher in der Bukowina kaum Versorgungsstrukturen, erklärt Bezirksrat Edgar Rölz.

Vorsitzender des Hilfswerks ist Altbezirkstagspräsident Jürgen Reichart. Die Geschäfte des Hilfswerks werden vom Bezirk verwaltet.

Partner des Hilfswerkes und Mitveranstalter des Benefizkonzertes sind die CSU Ortsverbände Lindenberg und Weiler-Simmerberg.

