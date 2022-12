Lindenberg stellt 5000 historische Fotos ins Internet

Im Stadtarchiv Lindenberg schlummern 5000 historische Fotos. Ab sofort kann die jeder online anschauen. Sie werden nach und nach in eine Datenbank hochgeladen.

09.12.2022 | Stand: 20:23 Uhr

„Das Archiv ist das Wissen der Stadt“, sagt Britta De Jans-Kathan. Der größte Teil dieses Wissens schlummert derzeit noch in Boxen, Karteikästen oder sonstigen Ordnungssystemen. Doch zumindest für die rund 5000 Fotos, die sich in den letzten Jahrzehnten im Stadtarchiv Lindenberg angesammelt haben, wird sich das ändern. Die (größtenteils) historischen Aufnahmen werden Stück für Stück digitalisiert – und in einer Online-Datenbank der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die sogenannte Topothek ist ab sofort online. Parallel dazu hat das Stadtarchiv einen Tischkalender für 2023 herausgebracht – natürlich mit alten Ansichten von Lindenberg. Er ist bereits erhältlich.

