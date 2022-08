"Polemisch und beleidigend": Arzt zeigt Hitlergruß auf Demonstration und wird freigesprochen

Mann zeigt bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen den Hitlergruß und landet vor Gericht. So urteilte jetzt das Lindauer Amtsgericht.

04.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Er hat etwas gemacht, das in Deutschland aufgrund seiner Geschichte in vielen Fällen strafbar ist: Bei einer Demo in Lindau zeigte ein Arzt den Hitlergruß. Das Lindauer Amtsgericht sprach den Mann aus Kaufering trotzdem frei.

Arzt verglich das Tragen einer Maske mit einem Hitlergruß

Ein Video zeigte die Szene vom Oktober 2020 auf dem Parkplatz eines Gymnasiums. Der Arzt war bei einer Veranstaltung der Bewegung „Klardenken“ als Redner aufgetreten und hatte das Tragen einer Maske mit dem „Hitlergruß von damals“ verglichen. Zudem sagte er: „Und jeder, der Maske trägt, macht mit. Und das soll aufhören. Maske tragen ist nur dazu da, die Menschen zu spalten.“

Der Arzt war wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angeklagt. Auf diesen Paragrafen bezog sich der Vorsitzende Richter jetzt bei seinem Urteil. Er solle verhindern, dass sich ein Symbol wie der Hitlergruß so einbürgert, dass Verfechter einer Ideologie ihn wieder verwenden können, ohne mit Folgen rechnen zu müssen.

Angeklagter distanziere sich klar von nationalsozialistischer Ideologie

In diesem Fall sei das aber nicht zu erkennen, sagte der Richter. Der Arzt habe gezeigt, dass er die Nazi-Zeit ablehne. Zudem habe er die Geste nicht in einem anderen Kontext wiederholt. Der Arzt hatte zugegeben, dass er den Hitlergruß gezeigt hat – er hatte sich aber von Rechtsradikalen distanziert und erklärt, dass er genau das Gegenteil gemeint hätte. Er habe das Maskentragen vergleichen wollen mit dem Verhalten der Menschen, die während des „Dritten Reichs“ Mitläufer waren.

Vergleich mit Hitlergruß sei polemisch und beleidigend gewesen

In der Urteilsverkündung sagte der Richter, dass es entscheidend sei, wie der Arzt sich auf der Demo verhalten hatte. Die Rede in Lindau habe von der Kritik an der Maske gehandelt und der Pflicht, Widerstand zu leisten. Die Maske sei in der Rede mit dem Hitlergruß gleichgesetzt worden. „Das ist polemisch und beleidigend, zeigt aber, dass er sich distanziert“, sagte der Richter.

Lesen Sie auch

Nach Hitlergruß bei „Klardenken“-Demo: Kauferinger Arzt in Lindau vor Gericht Prozess in Lindau

In diesem Fall spiele der Kontext eine Rolle – und der sei eindeutig. Dem Bundesgerichtshof gehe es darum, Kennzeichen wie den Hitlergruß zu verbannen. Aber es sei die Aufgabe der Gerichte, abzuwägen, wann es eine Ausnahme gibt. Das sei hier der Fall. Ob die Staatsanwaltschaft Berufung einlegt, ist noch unklar.

Lesen Sie auch: Wie Ärztin Lisa-Maria Kellermayr Opfer von Hass und Hetze wurde