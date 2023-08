Hochgratlauf: Ein Teil der Strecke ist neu gemacht

Am 3. September findet der Hochgratlauf bei Oberstaufen statt. Weshalb es neue Bestzeiten geben könnte.

Wackeln in diesem Jahr die Streckenrekorde beim Hochgratlauf? Die Voraussetzungen dafür sind aus Sicht von Organisator Jürgen Salger vom TSV Oberstaufen zumindest gut – denn kürzlich ist ein großer Teil des Schotterwegs erneuert worden, der die Läuferinnen und Läufer zum höchsten Gipfel der Nagelfluhkette führt.

Hochgratlauf: Streckenlauf hält ein Neuseeländer

Der 44. Hochgratlauf startet am Sonntag, 3. September, um 10.30 Uhr an der Talstation. Die Strecke umfasst 6040 Meter und 850 Höhenmeter. Den Streckenrekord hält seit 2002 der mehrmalige Berglaufweltmeister Jonathan Wyatt aus Neuseeland in 29:37 Minuten. Zum Vergleich: Vorjahressieger Luca Hilbert vom SV Oberreute gewann in 34:40 Minuten.

Der Streckenrekord der Frauen hat sogar seit 1982 Bestand. Die ehemalige Langläuferin Susi Riermeier siegte in 37:56 Minuten.

Hochgratlauf: Auch Kinderläufe auf verkürzten Strecken

Der Hochgratlauf wird zugleich als Schwäbische Berglaufmeisterschaft gewertet. Im Rahmenprogramm gibt es Kinderläufe auf verkürzten Strecken.

Für die Erwachsenen fällt der Startschuss um 10.30 Uhr an der Talstation auf 858 Metern, wo es auch einen Parkplatz gibt. Zunächst verläuft die Strecke zwei Kilometer auf einer recht breiten Asphaltstraße, danach geht es weiter auf einem schmaleren Bergweg mit vorwiegend Kies- und Schotteruntergrund.

Ziel ist die Gondel-Bergstation auf 1708 Metern. Insgesamt hat die Route eine Länge von etwas mehr als sechs Kilometern, wobei die Sportler eine Höhendifferenz von 850 Metern überwinden müssen. Es geht vorbei an der Unterlauchalpe, der Alpe Oberhorbach, der Oberlauchalpe, wo eine Getränkestation eingerichtet wird, und am Staufner Haus.

