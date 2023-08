Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad ohne Helm durch Hofs bei Leutkirch. Als er mit seinem Lenker an einer Hauswand hängen bleibt, stürzt er.

24.08.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend 23. August nach einem Fahrradunfall in Hofs bei Leutkirch gestorben. Laut Polizei war der Senior ohne Helm mit seinem Herrenfahrrad in der abschüssigen Straße "An der Ach" unterwegs. Bei dem Unfall zog er sich schwerste Kopfverletzungen und Knochenbrüche zu und verstarb noch am Unfallort.

Nachdem er über einen abgesenkten Bordstein auf den Gehweg fuhr, blieb er mit seinem Lenker nach wenigen Metern an einer Hauswand hängen und stürzte daraufhin.