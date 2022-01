Holzer Druck und Medien: aus Weiler fast in die ganze Welt

Holzer Druck und Medien besteht seit 135 Jahren. Moderne Technik und Mitarbeiter gelten als Erfolgsfaktoren. Welche Techniken das Unternehmen nutzt.

29.01.2022 | Stand: 05:47 Uhr

Die Druckbranche steuert durch schwierige Zeiten: Konkurrenzkampf, Digitalisierung, neuerdings auch noch Papiermangel sind nur ein paar der Herausforderungen, mit denen sich die Branche konfrontiert sieht. Holzer Druck und Medien in Weiler trotzt allen Widrigkeiten. Und das seit 135 Jahren. „Wir stehen auf gesunden Beinen“, sagt Dr. Elmar Holzer, der das Familienunternehmen in vierter Generation führt. Neben dem Firmenjubiläum gibt es noch einen zweiten Grund zu feiern: 170 Jahre Heimatzeitung Der Westallgäuer (siehe eigener Bericht). Gefeiert werden soll das an einem Wochenende im Sommer.