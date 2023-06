Das Sägewerk Poschenrieder in Schüttentobel gewährt am 10. Juni Einblicke in seine Produktion. Was sich seit der Gründung 1898 verändert hat – und was nicht.

01.06.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Wer auf der Staatsstraße zwischen dem West- und Oberallgäu unterwegs ist, passiert den wohl ältesten Industriestandort im Landkreis Lindau: In Schüttentobel bei Ebratshofen befand sich schon Anfang des 18. Jahrhunderts eine Köhlerei und später eine Holzschleiferei, die vor allem für die Papierindustrie tätig war. 1898 gründete Ludwig Poschenrieder hier ein Sägewerk – und die mittlerweile vierte Generation kann nun dessen 125-jähriges Bestehen feiern.

