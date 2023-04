"Auch Begleiterinnen brauchen Begleitung": Pflegekräfte erzählen von der Arbeit im Hospiz

Ins Hospiz in Lindau kommen Menschen, die am „letzten Punkt ihrer Hoffnung“ sind. Wie Pflegerinnen ihren Lebensabend begleiten.

Von Svenja Helfers

05.04.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Im Regal des Wohnzimmers reihen sich dicke Bücher aneinander, voll mit Namen derer, die bereits gegangen sind. In den Büchern halten die Pflegekräfte die Namen der Verstorbenen fest. Vom Flur tönen Gespräche und Geschirrklappern in den niedrigen Raum mit dem grünen Kachelofen – es ist Frühstückszeit im Hospiz „Haus Brög zum Engel“ in Lindau, einem von 23 stationären Hospizen in Bayern. Neben den 60 Ehrenamtlichen arbeiten dort 16 Pflegekräfte, für die Martina Roder als Pflegedienstleiterin zuständig ist. Die Menschen, die ins Hospiz kommen, nennen Roder und ihre Mitarbeitenden Gäste, nicht Patienten.

