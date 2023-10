Hostel und Bushalle: Unternehmer erklärt Projekt, Anwohner äußern Sorgen

Burkhard Reisen will Busse nach Oberhäuser verlegen und auch ein Hostel bauen. Den Nachbarn hat der Firmenchef seine Idee erklärt. Welche Bedenken sie haben.

06.10.2023 | Stand: 19:21 Uhr

Teile der Bevölkerung im Röthenbacher Ortsteil Oberhäuser sind in Sorge, weil Busunternehmer Klaus Burkhard seinen Betrieb Lindenberg größtenteils dort hin verlegen will (wir berichteten). Am Donnerstagabend hat die Gemeinde eine Informationsveranstaltung im Pfarrheim angeboten, bei der Bürger dem Firmenchef und Bürgermeister Stephan Höß Fragen stellen und ihre Bedenken äußern konnten. Und sie war gut besucht, wie der Rathauschef feststellte. Was Burkhard vorhat, welche Sorgen Anwohner bei der Fragestunde äußerten – und welchen Aspekt der Unternehmer daraufhin gleich aus dem Entwurf herausnahm.

