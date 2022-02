Hotel, Wohnungen und mehr: Was wird aus dem Naherholungsgebiet in Lindenberg?

Lindenberg beantwortet Fragen von Bürgern zur Bebauung des früheren Feriendorfs auf dem Nadenberg in langen Videos. Welche großen Bedenken es gibt.

23.02.2022 | Stand: 19:49 Uhr

17 Mails von Bürgern mit Fragen an Stadt, Planer und Hotelbetreiber – fünf Videos mit insgesamt fast 50 Minuten Dauer als Antwort. So sieht die Reaktion auf das Konzept vor, das die Stadt Anfang Januar im Internet präsentiert hat. Die entsprechenden Filme sind 1400 Mal angeklickt worden. „Das ist deutlich mehr, als wir uns erwartet und erhofft haben“, so Bürgermeister Eric Ballerstedt. Die Antworten auf ihre eingereichten Fragen finden die Bürger ebenfalls wieder in Filmform auf der Homepage der Stadt. Nachfolgend eine Zusammenfassung.

Wie viel nimmt die Stadt ein und wie teuer werden die Wohnungen?

Beide Fragen können Stadt und Investor derzeit nicht beantworten. Es gibt auch noch keinen Kaufvertrag. Klar ist: Die Stadt will mindestens das erlösen, was sie einst für das Areal bezahlt hat. Das waren sechs Millionen Euro. Im Idealfall, so Bürgermeister Eric Ballerstedt, bleibt ein Mehrerlös, mit dem die Folgekosten, beispielsweise zusätzliche Plätze in den Kindertagesstätten, gedeckt werden können.

Preise für die Wohnungen nennt auch der Investor Coco Real noch nicht. „Das wäre unseriös“, sagt Geschäftsführer Silvan Conle. Die Preise sollen sich aber in das Niveau in Lindenberg einfügen. Im Laufe des Prozesses will der Investor klären, ob es sozial geförderten Wohnraum geben wird.

Der Kinderschutzbund nutzt ein Gebäude im früheren Feriendorf auf dem Nadenberg in Lindenberg. Er muss sich eine neue Heimat suchen. Dieses Gebäude wird wie die Ferienbungalows und das Zentralhaus abgerissen. Bild: Caroline Mittermeier

Kritisch sehen Bürger den Umgang mit der Landschaft am Nadenberg. Aus der Natur zum Verweilen werde eine drei- bis vierstöckige Wohnblocksiedlung. Was bleibt also vom Naherholungsgebiet?

Entstehen wird laut den Planern kein klassisches Neubaugebiet mit Straßen und Autos vor der Tür. „Die Natur regiert das Gebiet in ihrer Durchlässigkeit“, sagt Architekt Joachim Eble.

Fast sieben Millionen Euro: Lindenberg knackt sein Sparschwein

Lesen Sie auch

Hotel, Wohnungen und mehr: Lindenberg stellt 70-Millionen-Euro-Projekt auf dem Areal des früheren Feriendorfes vor Stadtentwicklung auf 50.000 Quadratmetern

Er spricht von Häusern mit wenig privatem Freiraum drumherum. Die Durchlässigkeit des Geländes und sein Flair bleiben aus Sicht des Planers erhalten, so „dass es sonntags Spaß macht, durch das Gebiet zu spazieren“.

Was wird aus den mächtigen Bäumen, die das Gebiet prägen?

Laut Architekt Eble werden die Einzelgebäude so ins Gebiet „komponiert“, dass die Bäume erhalten blieben. „Das hat uns von Anfang an geleitet“, sagt der Planer. Die Bäume und ihre Wurzeln sollen laut Eble auf die Arbeiten vorbereitet und geschützt werden.

Wie hoch werden die neuen Wohnhäuser – beeinträchtigen sie die Sicht vom Aussichtsturm?

Die Wohnhäuser sollen dreigeschossig werden, je nach Topografie teils plus Staffelgeschoss oben oder Untergeschoss. Die Mehrfamilienhäuser und der höchste Punkt des Hotels bleiben unter der Plattform des Aussichtsturms.

Bürgermeister verspricht: Neues Hotel in Lindenberg wird „keine 08/15-Planung“

Das zeigen zumindest neue Schnitte, die die Planer vorgelegt haben. Stadtplaner Oliver Lambrecht spricht von „unverbauter Fernsicht“.

Wie stark wird das Gebiet bebaut?

Laut Stadtplaner Lambrecht sind bisher 25 Prozent der Fläche versiegelt, bei dem jetzt vorliegenden Entwurf sollen es zehn Prozent mehr sein. Mit der geplanten Verdichtung bleibe das Konzept „weit unter dem, was in einem Wohngebiet erlaubt wäre“.

Die kleinen Ferienhäuser werden komplett verschwinden. Die großen Bäume, die das Gebiet prägen, sollen erhalten bleiben. Bild: Caroline Mittermeier

Wie wird das Gebiet erschlossen?

Über die Straße „Am Nadenberg“. Angedacht ist laut Lambrecht ein Mini-Kreisverkehr als Anbindung. Der Verkehr soll in jedem Fall nicht durch das Neubaugebiet Nadenberg-Süd fließen. Das sei dafür nicht geeignet. Das gilt auch für den Baustellenverkehr.

Gäste, Wanderer, aber auch Besucher der Gottesdienste in der Nadenbergkapelle nutzen den großen Parkplatz am Eingang des Feriendorfs. Was geschieht damit?

Einen konkreten Plan für einen Ersatz gibt es bisher nicht. An der Zahl der Stellplätze werde sich etwas ändern, das liege in der Natur der Sache, sagt Ballerstedt. Die Stadt will den Hinweis auf den Bedarf aufgreifen und schauen, „ob wir ihn berücksichtigen können“. Die Parkplätze in dem Baugebiet selber sind unterirdisch in Tiefgaragen geplant.

Wie wird sich die Einwohnerzahl verändern?

Die Stadt rechnet laut Ballerstedt „in einem gewissen Maß“ an Wachstum. Wie viel könne man nicht sagen. Das hänge von der Zahl und dem Mix der Wohnungen ab. Beides ist noch nicht bekannt. Den Bedarf an zusätzlichen Plätzen in den Kindertagesstätten und der Grundschule werde die Stadt bei ihren Planungen berücksichtigen, kündigt der Bürgermeister an, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Das Feriendorf am Nadenberg soll weichen für neue Bauten. Bild: Olaf Winkler

Wären ein Erhalt des Areals oder eine Renaturierung denkbar?

Das schließt Bürgermeister Eric Ballerstedt aus. Zum einen benötigt die Stadt die Einnahmen, zum anderen sei der Bedarf an Wohnraum groß. Ballerstedt verweist auf entsprechend hohe Nachfrage nach Bauplätzen und Wohnungen. Beim Nadenberg handle es sich um ein bereits erschlossenes Gebiet und versiegelte Flächen. Alternative wäre eine Ausweisung von Wohnbauflächen auf der grünen Wiese. „Das wäre insgesamt die schlechtere Variante“, sagt Ballerstedt.

Wie groß wird das geplante Hotel?

Aus wirtschaftlichen Gründen plant der Betreiber Jufa laut Regionalmanager Joachim Bernhard ein Haus mit 60 Zimmern verschiedener Größe. Baurechtlich handelt es sich laut Architekt Eble um ein dreigeschossiges Gebäude. Sprich: Es sind drei Vollgeschosse geplant mit einem „kleinen Geschoss“ oben.

Vom Aussichtsturm werde das Hotel optisch als dreieinhalbgeschossig wahrgenommen, talseits als fünfgeschossig. Die Grundfläche soll der des jetzigen Zentralgebäudes entsprechen. Das Hotel ist in etwa an seiner Stelle geplant.

Der bestehende Spiel- und der Bolzplatz verschwinden. Was ist als Ersatz vorgesehen?

Grundsätzlich betrachten die Planer das ganze Gebiet „als Spielangebot für Kinder, die sich überall bewegen können“, erklärt Eble. Zudem sollen Spielflächen für Kinder bis acht Jahre zwischen die Gebäude „hineinkomponiert werden“.

Ein Spielplatz für größere Kinder ist in Zusammenhang mit einem Minigolfplatz südlich des Hotels geplant. Den Spielplatz will die Stadt baurechtlich sichern. „Da muss sich keiner Sorgen machen“, sagt Ballerstedt. Im Zuge der Planung will sich die Stadt auch Gedanken über mögliche Konflikte mit der Wohnbebauung machen. Stichwort: Lärm.

Stadtentwicklung auf 50.000 Quadratmetern in Lindenberg: Der Aussichtsturm bleibt erhalten. Er soll einen Blick über die neuen Gebäude hinweg am Nadenberg ermöglichen. Bild: Olaf Winkler

Wie sieht der geplante Laden aus?

Details zur Größe und Betriebsform kann die Stadt zum derzeitigen Stand nicht beantworten. Bei der Vorstellung des Konzepts hatte der Rathauschef ein Genossenschaftsmodell ins Spiel gebracht. Das funktioniere in Nachbarorten. Allerdings sei die Stadt auch offen, wenn es andere gute Vorschläge gebe, so Ballerstedt. „Fakt ist, es muss eine Nahversorgungseinheit in dem Gebiet entstehen.“

Was wird aus dem Panoramaweg Richtung Goßholz?

Er bleibt laut Ballerstedt erhalten. Die Planung berühre ihn nicht.

Warum überplant die Stadt das „Filetstück“ nicht selber über Jahre hinweg?

Die Stadt ist laut Ballerstedt mit konkreten Wünschen und Anforderungen in die Gespräche gegangen. „Hotel, Laden, Kindergarten, Spielplatz“ in dem Rahmen müsse sich der Investor bewegen, ansonsten komme er mit der Stadt nicht ins Geschäft.

"Ist das gut?"- Grundstücksvergabe in Gewerbegebiet Argental löst Kritik aus

Diese Dinge bekäme die Stadt laut Ballerstedt ohne einen Investor so kaum. Auch die Umsetzung eines modernen Energiekonzepts sei bei einem Ansprechpartner einfacher. In dem Bebauungsplanverfahren hat die Stadt den „Hut auf“, nur der Stadtrat kann ihn am Ende auch beschließen.

Das leere Feriendorf am Nadenberg. Bild: Caroline Mittermeier

Wie will die Stadt die Umsetzung sichern?

Ballerstedt spricht von einem „großen Instrumentenkasten“, um die Umsetzung zu gewährleisten, von Regelungen im Bebauungsplan, über Kaufverträge bis hin zu grundbuchrechtlichen Sicherungen. Über vertragliche Regelungen sollen auch Zweitwohnungen verhindert werden. An ihnen habe die Stadt „überhaupt kein Interesse“, sagt Ballerstedt.

Mit welcher Bauzeit rechnet der Investor?

Conle spricht von fünf bis acht Jahren Bauzeit beginnend mit der Baureife des Geländes. Umgesetzt werden soll es abschnittsweise nach Bedarf und in Abstimmung mit der Stadt. Als erstes soll laut Conle der Kernbereich umgesetzt werden, sprich Hotel, Servicegebäude und das „Drumherum“.

Was passiert mit den Räumen des Kinderschutzbunds, die er gegenüber des jetzigen Hauptgebäudes hat?

Er muss umziehen und sich „mit Unterstützung der Stadt eine neue Heimat suchen“, erklärt Ballerstedt.

Alle Artikel zum Nadenberg-Projekt in der Übersicht: